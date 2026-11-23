(Desde Izda.) Silvia Mellado, Alberto Mayoral Y Víctor Pedregosa, Con Militantes Socialistas En Peñarroya-Pueblonuevo. - PSOE

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PSOE por Córdoba al Congreso de los Diputados, Alberto Mayoral; la parlamentaria andaluza del PSOE por la provincia Silvia Mellado, y el secretario general del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), Víctor Pedregosa, han destacado este lunes en dicha localidad que "la ampliación de la capacidad eléctrica del Norte de la provincia" es "una muestra de que, cuando gobiernan los socialistas, los compromisos se convierten en realidades".

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Alberto Mayoral ha afirmado que, "a pocos días de las elecciones generales, desde el Norte de Córdoba se puede trasladar a la derecha y a la extrema derecha un mensaje claro, solo los socialistas traemos realmente respuestas".

El candidato del PSOE al Congreso ha situado la citada ampliación de la potencia eléctrica como" una actuación estratégica para el futuro del Guadiato y Los Pedroches", porque, "si había un problema en el Norte era el de la potencia eléctrica para que las empresas se asentaran, para que los jóvenes se quedaran a vivir y para que se generara economía", ha señalado.

Mayoral ha resaltado que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una inversión de más de 130 millones de euros para hacer posible este incremento de capacidad eléctrica", y ha asegurado que "supondrá empleo, pero supondrá futuro para una comarca que necesitaba de esa potencia eléctrica para que las empresas se asentaran".

El candidato socialista ha defendido que esta actuación demuestra que "cuando peor ha venido", el Gobierno de España "ha dado la cara", también "ante los problemas de agua" que ha sufrido la zona, "mediante una obra de emergencia" que, según ha recordado, "le correspondía al Partido Popular y a Juanma Moreno hacer".

Mayoral ha extendido la reivindicación socialista a las pensiones y ha pedido a los más de 7.000 mayores del Guadiato y más de 2.500 de Los Pedroches "que defiendan el actual sistema público de pensiones frente a las propuestas de la derecha", porque está seguro de que los mayores del Norte de Córdoba "no quieren ver privatizada su pensión, no quieren que su pensión, el esfuerzo y su ahorro durante toda la vida se pongan en riesgo por jugadas" de PP y Vox, "que llaman ellos de pensiones mixtas".

El cabeza de lista socialista al Congreso ha asegurado que cada vez que el PP y Vox plantean nuevas medidas "siempre son con los mismos, siempre son con los que menos tienen", y ha situado el 29N como una cita decisiva para el futuro de la provincia, pues "nos estamos jugando las pensiones, pero también el Salario Mínimo Interprofesional", que bajo el Gobierno de Pedro Sánchez "ha pasado de 735 a 1.286 euros mensuales".

También ha mencionado Mayoral la N-432 y su conversión en autovía, un proyecto que, según ha explicado, que desde el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) "dejaron abandonado y caducar, y que ha tenido que retomar el Gobierno de Pedro Sánchez".

Junto a ello, Mayoral ha defendido la necesidad de avanzar en las reivindicaciones ferroviarias del Norte de la provincia y ha contrapuesto esta agenda de inversiones a la actuación de los gobiernos del PP, pues, "cuando gobernaba el Partido Popular lo único que hizo fue votar en contra de los fondos Miner, de esa reconversión que necesitaba el Norte de la provincia".

Frente a ello, ha reivindicado un proyecto socialista para el Guadiato basado en "empleo, infraestructuras, servicios públicos y oportunidades para los jóvenes", ya que, "si algo necesita el Guadiato en este momento son respuestas claras", ha concluido.

Por ello, Mayoral ha asegurado que el PSOE afronta el 29 de noviembre con el objetivo de ganar las elecciones, "también aquí en el Guadiato y en Peñarroya", porque solo los socialistas, "cuando gobernamos, hemos dado respuesta a una comarca que necesita de todas las ayudas para que la despoblación" se frene "y el futuro de los jóvenes sea una realidad".

POTENCIA ELÉCTRICA Y CRECIMIENTO

Por su parte, la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Silvia Mellado ha señalado que la ampliación de la potencia eléctrica para el Norte de la provincia "ya es una realidad, después del compromiso adquirido hace prácticamente un año por el Gobierno de España", y ha asegurado que permitirá "facilitar el asentamiento de nuevas empresas" en la comarca.

La parlamentaria socialista ha situado esta medida en el contexto de las elecciones generales del próximo domingo, que, a su juicio, "van a marcar el futuro político y el futuro de nuestra sociedad en los próximos cuatro años". Por ello, ha llamado a la ciudadanía a acudir a las urnas y ha advertido de la necesidad de "no facilitar un Gobierno de Partido Popular y Vox, como el que tenemos en la Junta de Andalucía".

Mellado ha criticado la gestión de los recursos que recibe la Junta de Andalucía del Gobierno de España y ha afirmado que el Ejecutivo de Juanma Moreno (PP) está destinándolos a "privatizar la sanidad, incrementar los conciertos con la privada y afrontar las políticas de educación y dependencia sin realizar el esfuerzo suficiente con recursos propios" de la Administración autonómica.

En este sentido, ha alertado de los retrasos en la resolución de los expedientes de dependencia y ha reivindicado al PSOE como "el partido que siempre va a mirar por los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y por la igualdad de oportunidades". Por ello, ha pedido desde Peñarroya-Pueblonuevo el voto socialista a toda la comarca del Guadiato.

TRABAJO DE ALCALDES SOCIALISTAS

Por último, el secretario general del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo, Víctor Pedregosa, ha calificado de "histórico" el momento que vive Peñarroya-Pueblonuevo, el Valle del Guadiato y todo el Norte de Córdoba tras la aprobación el pasado viernes por el Consejo de Ministros y Ministras del aumento de la capacidad eléctrica que venían reclamando los municipios de la zona.

Pedregosa ha destacado que se trata de una reivindicación que "han llevado durante mucho tiempo los alcaldes y portavoces socialistas", lo que la he llevado a resaltar el trabajo desarrollado desde los municipios para hacer posible una medida que considera "clave para el futuro económico y social de la comarca".

Además, ha agradecido la presencia de los representantes socialistas y ha destacado que, tanto Mayoral, como Mellado, "mantienen un contacto permanente con los vecinos y vecinas de Peñarroya, trasladando las propuestas del Partido Socialista".