Médicos andaluces muestran malestar por el Complemento del Rendimiento Profesional que ha disminuido "sin aviso previo"

Sindicato Médico Andaluz asegura que no se informa sobre el mecanismo de evaluación y pide que se integre la mayor parte del complemento en la masa salarial fija

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los facultativos han vuelto a rechazar este jueves el modelo andaluz de Complemento de Rendimiento Profesional (CRP) "no solo por la disminución de dicha retribución sino también por el oscurantismo mantenido en los mecanismos de evaluación para otorgar el complemento".

Según han explicado desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA), "este año el CRP se ha visto disminuido con respecto al del año anterior y, de nuevo, una herramienta que debiera servir para incentivar acaba produciendo el efecto contrario". Además, "seguimos sin tener claro los mecanismos de evaluación".

"No es admisible que a los profesionales que han llevado el mayor peso de la pandemia se les evalúe a la baja y no es comprensible la insensibilidad de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía hacia los facultativos", han dicho.

Desde el SMA han indicado que "el CRP no puede ir reduciéndose cada año sino, por el contrario y teniendo en cuenta la situación extraordinaria que hemos vivido por el Covid, debería de haberse abonado el 100 por 100 como forma de reconocimiento a la labor realizada".

Los facultativos andaluces han insistido en que, "esta Administración no cumple sus propias normas, no evalúa correctamente, o al menos no lo demuestra, no informa ni a facultativos ni a sus representantes, no convoca las reuniones preceptivas, no da opción a alegaciones o revisiones, no fija objetivos razonables".

El Sindicato Médico Andaluz ha querido matizar que la indignación de los profesionales médicos es doble. Por un lado, "nos resulta inaceptable que cada año esta cifra sea menor, ya que las pequeñas subidas salariales anuales que han existido para todos los funcionarios se ven desactivadas en parte por los recortes en las retribuciones variables como el CRP". Por otro, "consideramos absolutamente inaceptable que la Administración mantenga el oscurantismo con respecto a los criterios de evaluación, las fórmulas de cálculo y las cantidades resultantes".

Según han explicado, solo reciben los datos "cuando ya están abonadas las cantidades en las nóminas, no se realizan las preceptivas reuniones informativas previas, no se detalla al profesional el resultado de su evaluación en los distintos apartados, ni se justifica la puntuación, ni hay opción de alegación o réplica". "Nadie sabe con certeza lo que va a cobrar ni por qué y nadie tiene la oportunidad de pedir una revisión de su evaluación", han subrayado.

Por estos motivos, desde el SMA "seguimos reivindicando el paso de la mayor parte de este Complemento de Rendimiento Profesional a la masa salarial fija, ya que este concepto es uno de los que provoca mayor discriminación con respecto a otras comunidades autónomas".

Sin embargo, han concluido, "la Administración andaluza parece que lejos de consolidar estas retribuciones continúa recortando las cantidades y, además, sin la más mínima transparencia".