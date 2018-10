Medio Ambiente estudia la creación de un catálogo que "actualice el elenco" de especies invasoras en Andalucía

Publicado 05/07/2018 13:01:38 CET

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha señalado que estudian la creación de un catálogo que "actualice el elenco" de especies invasoras en Andalucía, al tiempo que señala que "cumplirán" la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y que "arbitrarán" todos los mecanismo para que los efectos económicos y sociales en el mundo rural que puedan tener las modificaciones de esta ley "sean los mínimos posibles".

Fiscal, en respuesta a una pregunta formulada en el Pleno del Parlamento por la diputada Marta Escrivá sobre la reforma de Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad recuerda que la reforma de la ley "permite indultar a determinadas especies invasoras" y que el artículo 64 de la misma "regula la posibilidad de sacarlas del catálogo nacional".

Además, apunta que "la posibilidad de que la comunidad dicte una medida adicional de protección se ejecutará a través de la creación de catálogos de especies invasoras en el ámbito territorial de la misma, lo cual está previsto en el apartado 8 del artículo 64", por lo que, añade, "estamos estudiando la creación de un catálogo que actualice el elenco de especies invasoras en Andalucía".

Pero, destaca el consejero de Medio Ambiente, "las modificaciones del catálogo nacional son competencia de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad", toda vez que añade que "cumplirán" la ley y que "arbitrarán" todos los mecanismo para que los efectos económicos y sociales que puedan tener las modificaciones de esta ley en el mundo rural "sean los mínimos posibles", lo que, añade, "estábamos haciendo hasta ahora".

Por su parte, Escrivá ha acusado a Fiscal de "no tener un rumbo claro" en este tema, y asegura que "no entiende la falta de coherencia", porque "hace unos meses el PSOE era favorable a la modificación de la ley" y "la semana pasada votaron que no". "No guardan coherencia con lo que llevan diciendo desde hace dos años", insiste, toda vez que recuerda dos propuesta presentadas en el Parlamento para apoyar la pesca continental de la trucha arcoíris y el cangrejo rojo.

Asimismo, acusa a Fiscal de "decir personalmente" a los vecinos de Isla Mayor que "estaban a favor de esta modificación, y ahora se encuentran con esta contradicción". "Lo andaluces se preguntan delante de qué PSOE estamos, del que escucha a los ecologías y no mira por el interés social, delante de un PSOE libre o delante de un PSOE secuestrado por Podemos", asegura, y pregunta al consejero "si aplicará la ley nacional o la convertirá en más restrictiva como está diciendo ya Pedro Sánchez".

Fiscal le ha respondido que Gobierno andaluz "ha tenido una posición nítida y clara", y "ha hecho todo lo que ha estado en su mano para que las implicaciones de esta modificación en algunas comarcas de Andalucía, como el Bajo Guadalquivir en relación con el cangrejo rojo, no solo no hayan tenido consecuencias económicas sino que se ha aprobado una orden para que la actividad se pudiera mantener como de hecho ha ocurrido", finaliza.