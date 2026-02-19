Medio centenar de desalojados en un barrio de Loja (Granada) por el riesgo de caída de una roca del Hacho

El alcalde de Loja, Joaquín Ordóñez, a la izquierda en la imagen, revisa la zona del monte Hacho afectada - PERFIL DEL AYUNTAMIENTO EN LA RED SOCIAL FACEBOOK

LOJA (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

Alrededor de medio centenar de vecinos de un barrio de Loja, en el Poniente de Granada, permanecen desalojados en prevención mientras prosiguen los trabajos de estabilización de una piedra de grandes dimensiones que se ha movido en el monte Hacho a raíz del temporal y que podría poner en riesgo la seguridad sus casas.

Así lo han indicado fuentes municipales consultadas por Europa Press en Loja, que desarrolla desde este miércoles los trabajos técnicos que habrían de desembocar, según las primeras previsiones, en el vuelta a sus casas de estas familias la semana que viene. Los desalojos comenzaban el jueves pasado cuando se observó el riesgo de desprendimiento.

Los trabajos tienen como objetivo la fijación de la piedra, que "se mantiene inestable" en la zona de la Calera, en el barrio de la Estación de San Francisco, según ha detallado el Ayuntamiento de Loja a los vecinos a través de sus redes sociales. "Recordamos que se trata de una roca de grandes dimensiones y de unas 60 toneladas que presenta un riesgo inminente de desprendimiento, en la ladera del monte Hacho", indica el texto.

En este contexto, se mantienen desalojadas un total de 24 viviendas como medida preventiva de seguridad y se recuerda que, "por motivos de seguridad, el área afectada permanece cortada al tráfico de vehículos y al paso de personas hasta nuevo aviso".

El pasado domingo, técnicos geólogos del Instituto Geológico y Minero de España del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, junto a personal del servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía, con ayuda de un dron especializado, revisaron la roca situada en la zona afectada, confirmando la necesidad de que continuaran el desalojo de estas familias, que fueron trasladadas a hoteles.

Por otro lado, según han precisado las mismas fuentes, el suministro de agua potable está pendiente de recuperarse en la pedanía de Riofrío, por los problemas de turbidez que se observaron con el paso de la borrasca 'Leonardo', al igual que en Fuente Camacho, si bien en esta última localidad ya se procedió este pasado martes a la declaración de aptitud y a la autorización del consumo de nuevo directamente desde el grifo.

SIN INCIDENCIAS EN LA PISCIFACTORÍA

Asimismo, en la piscifactoría de Caviar de Riofrío, y conforme a las medidas preventivas que se optimizaron tras las inundaciones de 2018, los daños no han sido elevados, a excepción de algún talud desprendido y el barro acumulado en algunas zonas, sin pérdida de truchas o esturiones, han detallado fuentes consultadas en la empresa por Europa Press.

El traslado de unas 300 animales el día antes de que la borrasca impactara en la primera semana de febrero en el Poniente de Granada de una de las zonas de la piscifactoría a otra habilitada dentro de las mismas instalaciones fue la clave de que no haya habido que contabilizar más daños y de que las tareas se hayan podido centrar tras el paso de las últimas borrascas principalmente en la limpieza.