Rescatada con sus dos hijas menores atrapadas con su coche en una zona pantanosa de Cádiz

Vehículo todoterreno atrapado en una zona pantanosa de la que fueron rescatadas una madre y sus dos hijas. - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han rescatado a una familia compuesta por una madre, de nacionalidad estadounidense, junto a sus dos hijas menores, tras quedar atrapadas con su coche en una zona pantanosa entre las localidades de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María, a cuenta del enlodamiento de la zona derivada de las fuertes lluvias sufridas en las últimas semanas.

En una nota, la Policía Nacional ha informado de que el rescate se produjo a primera hora de la noche del pasado lunes 16 de febrero, después de recibir la llamada de la propia mujer, quien, en un estado de "angustia", alertaba que se había quedado atrapada en el interior de su todoterreno en un camino rural afectado recientemente por las inundaciones provocadas por las lluvias.

Según relató a los agentes, se veía imposibilitada para avanzar con el todoterreno que conducía, vencido hacia el lado del conductor y con el barro cubriendo hasta media altura de la carrocería. En su interior estaban también sus dos hijas de corta edad y la noche ya había caído y se encontraba "totalmente perdida y sin ninguna referencia clara a la vista".

La situación se vio agravada al no poder aportar la mujer al 091 dónde se encontraba ni ninguna indicación que pudiera ayudar a conocer su situación. Ante esto, los agentes le indicaron cómo poder obtener de su propio teléfono móvil su posicionamiento en coordenadas geográficas, expresadas en latitud y longitud.

Con esta información se comisionó para la búsqueda y localización a la Unidad de Prevención y Reacción UPR de Jerez, quienes ubicaron la localización de la afectada por GPS en un punto entre la N-IV y el municipio de Rota, cercano al paraje de la Laguna Marisma de Pozo Lozano, ya en el termino municipal de El Puerto de Santa María.

Finalmente, los agentes localizaron y pusieron a salvo a las menores y a su madre, extrayendo además el vehículo gracias a la maquinaria pesada prestada "de forma desinteresada y altruista" por el responsable de una explotación agrícola de la zona.

Tras este rescate, la familia ha enviado una carta de agradecimiento a la Comisaría de Jerez, en la que ha señalado que los agentes fueron "increíblemente profesionales, amables y pacientes" en una situación "muy estresante" para ellas.

"Nos ayudaron en todo lo que pudieron y nos trataron con genuino cuidado y respeto. Su apoyo realmente marcó la diferencia en un momento difícil y estamos muy agradecidos por su dedicación y excelente servicio", continúa la carta remitida a la Policía.