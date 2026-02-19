Las fuertes corrientes impiden a los buzos trabajar este jueves en la búsqueda del desaparecido en el Guadiana (Huelva)

Imagen del dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en el Guadiana. - GUARDIA CIVIL

SANLÚCAR DE GUADIANA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

Efectivos de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y de Portugal continúan este jueves buscando por sexto día consecutivo al hombre de 58 años desaparecido desde que el sábado cayera al Guadiana cuando intentaba acceder a tierra desde su embarcación en Sanlúcar de Guadiana (Huelva).

Así, según indica Salvamento Marítimo en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil realiza la búsqueda únicamente en superficie y descartan inmersión "debido a las fuertes corrientes y a la elevada turbidez del agua".

De este modo, Salvamento Marítimo continúa coordinando el dispositivo de búsqueda, que cuenta con la embarcación LS Aguazul de Cruz Roja Huelva, con base en Isla Cristina y con el que tiene convenio de colaboración. La misma estará operativa mañana y tarde, así como a las 16,00 horas se incorporará el helicóptero Helimer 221.

De otro lado, la Guardia Civil continúa con la patrullera Río Antas, con efectivos de Seguridad Ciudadana y con los GEAS en superficie, mientras que desde Portugal trabajan la embarcación SR17 del ISN (Instituto de Socorro y Náufragos) y con patrullas terrestres de la Policía Marítima, vigilando la margen de poniente del río.

Los hechos se produjeron el sábado por la tarde --concretamente el aviso llegó a las 19,34 horas-- cuando un hombre de nacionalidad francesa cayó al río Guadiana desde un bote auxiliar cuando intentaba amarrarlo a un velero.

De este modo, el sábado se movilizaron por parte de Salvamento Marítimo las embarcaciones Salvamar Vela, LS Aguazul de Cruz Roja Huelva, con base en Isla Cristina y con el que tiene convenio de colaboración, y un helicóptero, así como participaron también dos embarcaciones de la Guardia Civil y buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado, así como unidades portuguesas buscan en su zona.

De la misma manera, el dispositivo de búsqueda continuó el domingo y se ha alargado hasta el jueves de esta semana, aunque sin resultados hasta el momento.