El menor herido en Las Gabias (Granada) tras caer en unas obras abandonadas no reviste gravedad

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GRANADA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La situación del menor de 16 años herido este pasado sábado al sufrir una caída en una estructura de obras abandonada en el municipio granadino de Las Gabias no reviste gravedad, si bien sigue en observación y a la espera de nuevas pruebas médicas. La Guardia Civil ha abierto diligencias en torno al suceso.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes municipales que han apuntado que, en principio, solo se trataría de "una pequeña fractura de cráneo sin mayor relevancia", y que incluso durante este pasado domingo "estaba consciente y pendiente de evolución".

Las mismas fuentes han explicado que el lugar del accidente es una antigua estructura de edificación que quedó abandonada hace años por un promotor privado y que actualmente se encuentra perimetrada y vallada, toda vez que la Diputación de Granada tiene prevista la construcción de 66 viviendas de protección oficial que acometerá la empresa pública Visogsa.

En cuanto al suceso que implicó al menor este pasado sábado, cabe recordar que resultó herido tras caerse desde entre cuatro y cinco metros de altura en la referida obra abandonada en un recinto de la calle Estación de Tranvía, en Gabia Grande.

Tras el aviso en torno a las 21.30 horas, la central coordinadora desplazó a efectivos del servicio sanitario, Guardia Civil y Policía Local hasta el lugar de los hechos para que intervinieran en el rescate del joven. El joven de 16 años tuvo que ser finalmente trasladado al Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación del Virgen de las Nieves, donde sigue en observación, si bien su situación no reviste gravedad.