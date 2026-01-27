El Mercado Andalusí de Córdoba se celebra el fin de semana con 200 actividades y 105 puestos de artesanos y comida

Cartel del Mercado Andalusí, organizado por la Delegacion de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, que se celebra del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición del Mercado Andalusí, organizado por la Delegacion de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, se celebrará del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero, con más de 200 actividades programadas y 105 puestos de artesanía y gastronomía en el entorno de la Torre de la Calahorra.

Según ha informado el Consistorio, durante las tres jornadas hay programados talleres y actividades diseñados para todas las edades, como teatros, exhibiciones, charlas, magia, música y danza, además de las tradicionales atracciones ecológicas, un rincón de juegos para mayores y el campamento árabe y cristiano.

Como en las últimas ediciones, también figuran los espectáculos nocturnos de fuego en la Torre de la Calahorra y los conciertos en honor al califa Abderramán II y los pasacalles que recorrerán las calles del casco histórico.

Además, el mercado contará con un total de 105 puestos, con una amplia representación de productos tradicionales y propuestas culinarias procedentes de distintos puntos del país.

El Mercado Andalusí abrirá sus puertas con el pasacalles inaugural, que se celebrará el viernes a las 12,00 horas desde la Puerta del Puente y recorrerá las calles de la ciudad, con la participación de todas las compañías que participan: Rituals, Cabalburr, Ishbili, Compañía Raíces, Gálata, Epa! Juglares, Maya Olín, Nazareth, Cetrero, Cía. Artimaña, La Troupete del Luisete, Youssef Batanero y Dark Fantasy.

El delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha afirmado que "el Mercado Andalusí ya se ha consolidado como una de las citas de nuestro calentario invernal que nos permitirá llenar de música y animación las calles de la ciudad durante este fin de semana convirtiendo, además, el entorno de la Calahorra en un espacio vivo de cultura y ocio diseñado para disfrutar en familia".