El mercado de mayoristas de Jaén retoma su actividad tras el "arreglo provisional" de zonas dañadas por el temporal

La concejala Isabel Cano-Caballero observa las tareas para reparar la cubierta en el mercado de mayoristas. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén concluye este viernes los "trabajos provisionales" llevados a cabo en el mercado de mayoristas para arreglar los daños causados por el temporal "hace apenas una semana" en estas instalaciones del Polígono de Los Olivares.

De este modo, se prevé que, "a lo largo de esta madrugada, puedan volver los industriales de esta infraestructura a operar con normalidad", según ha informado en una nota la concejala de Promoción Económica, Comercio y Mercados, Isabel Cano-Caballero.

"El primer día que la meteorología ha permitido trabajar con seguridad en las cubiertas, como fue el día de ayer, se procedió a llevar a cabo la sujeción y anclaje de las chapas", ha explicado.

Además, este viernes "continúan los arreglos en el interior de los módulos para permitir una vuelta a la actividad esta misma madrugada". En todo caso, ha hecho hincapié en que, "toda decisión va a seguir condicionada por las condiciones meteorológicas que se puedan ir presentando".

La edil ha agradecido "la comprensión" de los industriales que operan en este espacio, que "han estado continuamente informados por parte de la Concejalía" y "conocen de primera mano que los técnicos de la Junta de Andalucía y del propio Servicio de Emergencias Municipal aconsejaban el cierre de la instalación por el peligro para las personas".

"Situación que hemos atajado con esta primera intervención provisional que va a permitir que vuelvan a sus puestos de trabajo, mientras que, paralelamente, buscamos la solución definitiva con contratos de emergencias y gestiones con las aseguradoras para la vuelta completa a la normalidad en este espacio", ha señalado.

Cano-Caballero ha incidido en que, "desde el primer día, los comerciantes han conocido que los informes técnicos motivaban la suspensión provisional de la actividad". Informes aportados por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y el arquitecto técnico municipal que "alertaban del riesgo grave para la integridad física de los trabajadores" debido al desprendimiento de planchas de la cubierta tras el paso de las borrascas Joseph y Leonardo.

Por su parte, los informes de la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía "constataban que esos efectos del temporal habían provocado deficiencias estructurales que comprometían la seguridad alimentaria, como filtraciones en cámaras frigoríficas".

La concejala ha afirmado que se trata de una situación "sobrevenida" que ahora se contiene con una primera actuación, la llevada a cabo en las últimas 24 horas: "Permite poner en funcionamiento uno de los dos módulos de este mercado para que los industriales retomen la actividad, y que ha consistido, principalmente, en la reparación de la cubierta y la de evacuación de aguas y la sujeción y anclaje de los elementos dañados", ha concluido.