El mercado de Peñamefécit acoge a el concierto de la Banda municipal de Jaén

SEVILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Mercado de Peñamefécit ha acogido el concierto de la Banda municipal de Jaén con el que la lonja sigue celebrando su medio siglo de vida en funcionamiento.

En la puerta principal del Mercado de Peñamefécit, al aire libre, concretamente en la calle peatonal que da acceso a esta lonja municipal, ha tenido lugar el concierto inédito realizado por la Banda municipal de Jaén, a petición de la Concejalía de Mercados, Comercio y Consumo, para continuar con los actos programados y conmemorativos por el 50 aniversario de este mercado, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, y la primera teniente de alcalde y edil de Comercio, Mercados y Consumo, María Orozco, han visitado a los industriales y asistido a este concierto.

La actuación de la agrupación municipal ha sido todo un éxito y en ella se han interpretado piezas de música no clásica de diferentes géneros como boleros, pop, rock y música ligera; entre ellas, música de Santana, Bon Jovi, Miguel Ríos y Michael Jackson, o canciones de siempre como "Can't take my eyes off you", "Bienvenidos", "Thriller" y el conocido mambo "Quien será" compuesto en 1953 por los mexicanos Pablo Beltrán Ruiz y Luis Demetrio, todo ello bajo la batuta de Juany Martínez de la Hoz.

"Trabajamos mano a mano con los industriales, no solo en su día a día y en lo que respecta al buen funcionamiento de la lonja, sino también en la concreción y realización de una gran variedad de actividades, previstas en los distintos sábados del año, con las que celebrar y recordar el medio siglo de vida de esta lonja municipal", ha señalado María Orozco.

Por su parte el presidente de los industriales del Mercado de Peñamefécit, Rafael Serrano, ha expresado su "agradecimiento al Ayuntamiento de Jaén y, en concreto, a la concejalía de Mercados, por su implicación, interés y trabajo con nosotros, así como a la Banda municipal de Jaén por ofrecernos este magnífico concierto con el que muchos vecinos y vecinas de la capital han puesto sus ojos en nuestra lonja gracias a esta actuación".