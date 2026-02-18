Un mes del accidente de Adamuz: La alta velocidad se retoma casi al completo y el autobús vive un "febrero histórico"

Viajeros en el vestíbulo de la estación de trenes de Santa Justa de Sevilla esperan para iniciar su viaje. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un mes después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que se saldó con 46 fallecidos y 152 heridos, la conexión ferroviaria que quedó suspendida en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía alterando la movilidad entre la capital y el sur peninsular ha recuperado esta semana prácticamente toda su operativa habitual, mientras el transporte por carretera cierra un "febrero histórico" en número de viajeros.

La circulación ha quedado restablecida este martes después de que Adif haya autorizado la reanudación del servicio tras finalizar los trabajos de reparación de la infraestructura dañada en el siniestro y completar las pruebas técnicas necesarias para garantizar la seguridad en la circulación, así como las comprobaciones de señalización realizadas hasta la noche previa.

Con esta autorización, Renfe retomaba un día antes de cumplirse un mes de la tragedia sus circulaciones habituales en los servicios Madrid-Sevilla, Madrid-Cádiz, Madrid-Granada, Madrid-Huelva y el Alvia Madrid-Granada-Almería.

Sin embargo, el operador detalla que en la línea Madrid-Huelva, el primer servicio se efectuará en tren, excepto en el tramo Córdoba-Huelva, que se llevará a cabo mediante un plan de transporte alternativo por carretera.

Por su parte, el trayecto Madrid-Málaga "no recuperará su operativa normal" hasta "inicios de marzo" por la "demora en los trabajos de Adif". En este sentido, a partir de este miércoles, Renfe activará un plan alternativo de transporte que incluye un traslado por carretera entre Antequera y Málaga para "paliar las molestias causadas por el corte en la línea" debido a la caída de un muro de contención.

CERCA DE 72.000 VIAJEROS EN EL PLAN ALTERNATIVO DE RENFE

Durante el mes en el que la línea ha permanecido suspendida, Renfe ha mantenido activo un dispositivo especial por carretera que, según la compañía, ha sido utilizado por cerca de 72.000 viajeros desde su puesta en marcha el pasado 20 de enero. La operadora ha subrayado que ha sido el único operador ferroviario que ha habilitado una alternativa de transporte durante este periodo.

Por su parte, Iryo también ha reanudado sus operaciones comerciales en la línea Madrid-Sevilla, recuperando su programación regular.

En cuanto a Ouigo, también ha informado de que irá reanudando progresivamente sus servicios, después de que el primero haya salido a las 6.55 horas desde Atocha con destino Sevilla, hasta que realice seis circulaciones diarias entre ambas ciudades.

En el caso de Madrid-Málaga, una vez se ponga en servicio, Ouigo operará las seis circulaciones habituales, excepto de martes a jueves, que serán cuatro.

Con todo ello, la operativa de Ouigo quedará limitada al 75% de su actividad anterior al accidente, por lo que el 25% de los servicios seguirán sin prestarse.

En relación al trayecto Madrid-Málaga, este no recuperará su operativa normal hasta, previsiblemente, inicios de marzo debido a la demora en los trabajos que ejecuta Adif tras el desprendimiento de un muro de contención.

Desde este miércoles, Renfe activará un Plan Alternativo de Transporte que incluye traslado por carretera entre Antequera y Málaga para garantizar la conexión, mientras se completan las actuaciones pendientes en ese tramo.

La empresa ha enmarcado además que los viajeros afectados por las cancelaciones han podido optar por el cambio de billete o el reembolso sin coste adicional.

UNOS 50.000 BILLETES MÁS EN AUTOBÚS

Mientras el tráfico ferroviario retoma progresivamente la normalidad, el transporte por carretera ha vivido un mes "histórico" para las rutas que unen Andalucía con Madrid, según ha señalado a Europa Press la empresa Socibus.

Así, en lo que va de mes se han vendido alrededor de 50.000 billetes, frente a los menos de 15.000 que se registran en un febrero habitual de años anteriores.

El incremento se ha intensificado esta semana con motivo de los carnavales en Cádiz y Huelva, y las reservas de cara al puente de Andalucía se mantienen también al alza.

Desde el sector han señalado que, aunque con la reanudación de la alta velocidad ya se empieza a notar un descenso en la venta de última hora en taquillas, por el momento no se están registrando cancelaciones significativas.

Asimismo, han apuntado que todavía hay usuarios que muestran reticencias a volver al tren y optan por el autobús mientras las operadoras ferroviarias "van cogiendo ritmo".

En cuanto a los refuerzos, han explicado que se mantiene la misma dinámica de las últimas semanas, "buses que llenamos, buses que reforzamos", con el objetivo de no dejar viajeros sin alternativas.

La reapertura de la línea ferroviaria llega un día antes de cumplirse un mes del siniestro que paralizó una de las principales conexiones ferroviarias del país.

Aunque la mayor parte de las relaciones recuperan desde este martes su operativa habitual, el restablecimiento total de la normalidad dependerá de la finalización de los trabajos pendientes en el corredor hacia Málaga y de la evolución de la demanda en las próximas semanas, tras un mes en el que el autobús ha asumido un volumen extraordinario de viajeros.