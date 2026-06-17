La Mesa del Parlamento acuerda incorporar a Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía con un puesto con voz pero sin voto

Primera reunión de la Mesa del Parlamento de la XIII legislatura, este miércoles 17 de junio de 2026 - JOAQUIN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha acordado este miércoles dar entrada en dicho órgano a una representación de Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía, con voz, pero sin voto, para cumplir así con lo recogido en el Reglamento de la Cámara, donde se establece que todos los grupos parlamentarios tienen derecho a estar presentes en la Mesa.

Así lo ha acordado la Mesa en la primera reunión que ha celebrado tras la sesión constitutiva de la Cámara que se desarrolló el pasado jueves 11 de junio en el Pleno del Parlamento, donde resultaron elegidos los siete miembros de este órgano de dirección de la asamblea andaluza, encabezados por su presidente, Jesús Aguirre (PP-A), según se recoge en una nota de prensa de la institución.

La nueva Mesa del Parlamento quedó compuesta por cinco miembros del PP-A, que son Jesús Aguirre como presidente de la institución; Ana Mestre como vicepresidenta primera; Manuel Andrés González, vicepresidente tercero; José Ramón Carmona, secretario primero, y Julia Ibáñez, como secretaria tercera, y por dos miembros del PSOE-A, Fernando López Gil como vicepresidente segundo, y Olga Manzano, como secretaria segunda.

De esta manera, los grupos parlamentarios de Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía se quedaron sin representación, en la votación en la sesión plenaria constitutiva, entre los siete puestos que tiene la Mesa de la Cámara, pero ahora sí contarán cada uno de ellos con un representante en calidad de vocal, con voz pero sin voto.

Esto se debe a que el artículo 36 del Reglamento del Parlamento señala que "todos los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las mismas representación suficiente para constituir grupo parlamentario, tendrán derecho a estar presentes en la Mesa".

Los nuevos vocales de la Mesa serán Beatriz Sánchez Agustino, de Vox; Begoña Iza, de Adelante Andalucía, y Esperanza Gómez, de Por Andalucía.

Además del acuerdo para la ampliación de los miembros de la Mesa, la reunión ha conocido los escritos de constitución de los grupos parlamentarios y ha abordado los primeros asuntos administrativos y parlamentarios de la legislatura.