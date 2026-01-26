El Metro de Granada amplía el bus lanzadera ante un problema en la parada de Sierra Nevada

Autobús lanzadera desde la parada término de Armilla en Granada. Armilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Metro de Granada ha ampliado su servicio de Bus Lanzadera hasta la parada del PTS a raíz de un problema detectado en la mañana de este lunes con el cambio de aguja en la parada de Sierra Nevada que ha obligado a establecer un servicio parcial de metro entre Albolote y PTS desde las 13,30 horas.

Fuentes de la Consejería de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda han señalado a Europa Press que con el fin de facilitar a los usuarios con origen o destino a las paradas de Armilla y Sierra Nevada que puedan continuar en metro desde PTS, hasta tanto en cuanto no se subsane el problema, se extenderá el servicio lanzadera de bus hasta la parada del Parque Tecnológico de la Salud.

Por su parte, el Ayuntamiento de Armilla ha mostrado a través de un comunicado "su más firme queja y malestar" ante la falta de servicio desde primera hora de la mañana en la parada de Metro Sierra Nevada, una situación que considera "absolutamente inaceptable" que está afectando "de manera directa a la seguridad y a la movilidad" de los usuarios.

En el contexto de los trabajos de conexión del nuevo tramo del Metro con la estación de Armilla, el servicio se presta de forma provisional mediante un sistema de autobuses lanzadera que conecta las paradas de Fernando de los Ríos y Armilla.

Sin embargo, la suspensión total del servicio en la parada de Sierra Nevada está obligando a numerosas personas a desplazarse a pie entre esta estación y el Parque Tecnológico de la Salud, "generando riesgos evidentes para su seguridad, especialmente en un entorno con un elevado tránsito de vehículos", advierte el consistorio.

Desde el Ayuntamiento de Armilla reclaman que la ampliación del servicio de autobús lanzadera desde la parada de Armilla hasta el Parque Tecnológico de la Salud esté operativa hasta que el servicio de Metro quede plenamente restablecido y que se establezca un sistema de información "riguroso, accesible y comprensible".

De hecho, el consistorio denuncia "la absoluta falta de información y transparencia mantenida con esta administración local, así como la nefasta gestión comunicativa del incidente por parte del Metropolitano de Granada".