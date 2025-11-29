Miles de granadinos llenan la Plaza del Carmen y el centro de la ciudad en la noche de su alumbrado navideño

La noche dell alumbrado en Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Granada ha inaugurado en la noche de este sábado su alumbrado navideño ante miles de granadinos que han llenado la Plaza del Carmen y las principales calles del centro para disfrutar de una de las aperturas navideñas "más emotivas y participativas de los últimos años".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el espectáculo previo, dirigido por el bailaor y creador granadino Agustín Barajas, ha ofrecido un montaje con villancicos, danza, sombras chinescas y un relato visual que ha culminado con nieve artificial cayendo sobre la plaza, "generando una escena que ha emocionado a pequeños y mayores".

A las 20,30 horas, la ciudad ha encendido oficialmente sus 2.458.956 puntos de luz, dando paso a una Navidad que se vivirá en todos los barrios, con nuevas atracciones en el Paseo del Salón y el Paseo del Violón y una programación que se prolongará hasta el 6 de enero.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha pulsado el botón del encendido junto a los niños de la Asociación Inteligencia Límite y ha agradecido "a los miles de granadinos que habéis llenado nuestras calles y que habéis disfrutado de una noche mágica", así como "a los equipos de seguridad y servicios municipales por hacer posible un encendido ejemplar".

La regidora ha destacado que la noche ha transcurrido sin incidencias "pese a la gran afluencia de público", gracias al dispositivo coordinado de Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil y los equipos municipales de limpieza, emergencias y montaje.

Así, el centro de Granada ha registrado una tarde de "gran afluencia" y se ha mantenido lleno durante todo el desarrollo del espectáculo y el encendido, que ha activado la iluminación navideña "más amplia, sostenible y repartida de los últimos años".

Este año, el alumbrado extraordinario de Navidad destaca "por su envergadura, su modernización y su eficiencia energética". En total, Granada ha encendido 2.458.956 puntos de luz, de los que 1.413.618 iluminan el centro y 1.045.338 los barrios, todos ellos con tecnología LED de bajo consumo que permite "un importante ahorro energético". La potencia total instalada asciende a 198.148 vatios, gracias al uso exclusivo de sistemas LED y tiras de alta eficiencia.

Entre las novedades más destacadas figuran la decoración integral de la Plaza del Carmen --incluyendo el forrado luminoso de quince árboles y nuevas cortinas en la fachada del Ayuntamiento-- así como la renovación completa de zonas como Puerta Real, Reyes Católicos, Capuchinos, Navas, Recogidas, Gran Vía, San Juan de Dios o Ángel Ganivet.

También se estrenan nuevos motivos en Alhóndiga, Puentezuelas, Mesones, San Jerónimo y la Avenida de García Lorca, mientras que espacios emblemáticos como Plaza Nueva lucen un nuevo abeto 3D de 16,8 metros. Además, el Paseo del Salón incorpora iluminación láser en los árboles y el Paseo del Violón cuenta con un portal de belén luminoso de gran formato. En los barrios, donde se han instalado más de 324 arcos de luz, se garantiza "una iluminación equilibrada que acerca la Navidad a todos los distritos de la ciudad".

En contexto, la programación navideña de Granada invita a vecinos y visitantes a vivir la Navidad en la calle y disfrutar de atracciones como la mini noria, los trineos eléctricos, la gran bola luminosa o el tren navideño de Santa Claus, además de las actividades del Poblado Inverland, la pista de hielo, el belén de luces y las actuaciones de coros infantiles y juveniles en distintos puntos del centro durante las próximas semanas.

A ello se suma la apertura del Belén Municipal el 3 de diciembre, los mercados temáticos de dulces conventuales, artesanía y belenes, la ruta del Concurso de Belenes y "citas clave como el Cartero Real, el Heraldo Real y la Cabalgata de Reyes".

De esta forma, la alcaldesa y el equipo de gobierno animan a todos los granadinos a disfrutar de una programación concebida "con mucho cariño y entusiasmo" para que la ciudad viva unas fiestas inolvidables.

En este sentido, ha señalado que "Granada se llena de tradición, cultura, música y arte", y ha invitado a "hacer vuestra esta magia y disfrutarla en familia, con amigos y, sobre todo, con los más pequeños".

Al hilo, el Ayuntamiento ha subrayado que la elevada participación de esta noche confirma el éxito del modelo navideño de este año, "orientado a dinamizar el comercio local, reforzar la oferta cultural y convertir Granada en un gran espacio navideño vivo, acogedor y lleno de actividad hasta la llegada de los Reyes Magos".

El alumbrado permanece encendido de 18,30 a 1,00 horas en el centro, ampliándose hasta las 3,00 los viernes, sábados y vísperas, y hasta las 5,00 en Nochebuena y Nochevieja; en los barrios, funciona de 18,30 a 00,00, con ampliación hasta la 1,00 los fines de semana y hasta las 3,00 en las noches del 24 y 31 de diciembre. Además, la Plaza del Carmen ofrece cada día su espectáculo de luces y villancicos en los pases de las 19,00, 20,00 y 21.00 horas, consolidándose "como uno de los puntos más especiales y visitados de estas fiestas".