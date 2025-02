Millán apuesta por conocer las opciones para liderar el PSOE de Jaén en un debate "con positividad, confianza e ilusión"

JAÉN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén capital, Julio Millán, ha apostado este lunes por conocer y analizar las posibles opciones para liderar el partido en la provincia en un debate "con positividad, confianza e ilusión".

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas después de que el comité provincial del PSOE jiennense haya aprobado celebrar el 16º congreso provincial ordinario el 29 de marzo. Un cónclave ante el que el secretario general, Francisco Reyes, ha expresado su intención de no optar a la reelección si hay clima de unidad, mientras que para su relevo la parlamentaria andaluza Ángeles Férriz ya ha confirmado candidatura y suenan otros nombres como los alcaldes de Arjona y Marmolejo, Juan Latorre y Manuel Lozano.

"Se inicia ese proceso de debate, de análisis y, bueno, lógicamente puede generar alguna incertidumbre. Pero, en todo caso, estoy convencido de que, bueno, somos una organización madura y que vamos a salir reforzados de ello", ha comentado Millán con respecto a las "diferentes opiniones de diferentes compañeros" que se puedan poner sobre la mesa.

Cuestionado por su preferencia entre los posibles candidatos, el también alcalde de Jaén ha considerado que "es tiempo para que ahora mismo la gente pueda analizar o plantear qué posición van a tener", a la vez que ha señalado que "queda mucho tiempo para ver cuál es el papel que tiene que tener cada militante" cuando llegue su momento.

"Pero ahora es el momento de conocer cuáles son las opciones que se están planteando sobre la mesa y de verlo con positividad, confianza y ilusión. Eso es lo más importante ahora mismo", ha concluido el secretario general del PSOE capitalino.

TOCA EL CONGRESO REGIONAL

Por su parte, el parlamentario andaluz del PSOE Víctor Torres ha indicado, también a preguntas de los periodistas, que ahora se está en el proceso congresual regional, donde se están derivando "todos los esfuerzos", por lo que "no toca" todavía el provincial.

Ha añadido que la parlamentaria Ángeles Férriz anunció el pasado sábado en el Comité Provincial del PSOE jiennese su intención de "dar un paso a concurrir a la Secretaría General", igual que también lo ha manifestado el alcalde de Arjona.

Para Torres, se trata de "declaraciones de intenciones". "A partir de ahí, cuando llegue el momento, el 24 y el 25 de febrero, tendremos encima de la mesa quiénes son los precandidatos que se presentan", ha dicho, no sin incidir en que "la preocupación y la ocupación del PSOE de Jaén" es ahora el congreso regional.

En lo que se refiere al resto de cuestiones, según Torres, "no es el momento, no ha llegado ese momento". Sobre si él estaría dispuesto a votar por Ángeles Ferriz, Torres ha vuelto a señalar que no se está en ese momento.

"Cuando llegue el momento, me pronunciaré, sin ninguna duda, lo mismo que el resto de los compañeros, avalando y votando en su momento si llega el momento de las primarias", ha afirmado el parlamentario socialista.

Ha añadido que Ángeles Férriz es "una compañera más, lo mismo que Juan Latorre". "O lo mismo, no sabemos si pueden salir todavía también más compañeros que quieran dar el paso", ha dicho sin descartar la posibilidad de que Francisco Reyes decida finalmente aspirar a la reelección.