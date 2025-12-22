El Ministerio de Defensa convoca las primeras 30 plazas de empleo público vinculadas al Cetedex de Jaén

Archivo - Acceso a los terrenos del Cetedex/Archivo - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 20 de diciembre la convocatoria de las primeras 30 plazas de la Escala de Científicos Superiores de la Defensa correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2025, destinadas al Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), que se está construyendo en Jaén capital.

Estas plazas forman parte de un total de 49 puestos ofertados por el Departamento en esta convocatoria, regulada por la BOE-A-2025-26148 Resolución 400/38542/2025, 18 de diciembre, de la Subsecretaría de Defensa.

El Cetedex busca incorporar perfiles altamente cualificados en tres áreas estratégicas. Por lo pronto, se convocan diez plazas en el área de ensayos de sistemas antidrones, nueve plazas en el área de plataformas terrestres y vehículos autónomos, y once plazas en el área de sistemas de inteligencia artificial aplicados a la defensa.

La convocatoria está abierta tanto a personal civil como militar y exige estar en posesión, o en condiciones de obtener antes de finalizar el plazo de solicitudes, un título universitario de ingeniería, licenciatura, arquitectura o grado.

Aunque se reserva inicialmente un cupo para personal militar, las plazas no cubiertas se incorporarán al turno general, permitiendo su acceso a cualquier aspirante que cumpla los requisitos y supere el proceso. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 21 de enero de 2026, inclusive y la inscripción deberá realizarse exclusivamente por medios electrónicos.

Aproximadamente un mes después de la finalización del plazo, se publicará la lista de personas admitidas al proceso selectivo. El sistema de selección será el de concurso-oposición, con una fase de oposición compuesta por tres ejercicios y una fase de concurso en la que se valorarán los méritos profesionales.

El temario figura en el Anexo I de la convocatoria y las pruebas se celebrarán en Jaén. El tribunal estará formado por cinco miembros del INTA y presidido por una militar del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, garantizando la cualificación y la imparcialidad del proceso.