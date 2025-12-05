La moción de ediles del PSOE contra la alcaldesa de Nevada, también socialista, se debate el 18 de diciembre

El edil socialista Rafael López es el candidato a la alcaldía de Nevada en la moción de censura prevista para el 18 de diciembre - AYUNTAMIENTO

GRANADA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La moción de censura registrada esta semana por cinco de los seis concejales del grupo municipal socialista en Nevada contra la alcaldesa de este municipio de la Alpujarra de Granada, Dolores Pastor, también del PSOE, se debatirá en un pleno extraordinario el 18 de diciembre a las 12,00 horas.

Así lo han indicado fuentes municipales consultadas por Europa Press después de que el pasado miércoles se registrara la moción contra Pastor, que será relevada en el cargo por su hasta ahora teniente de alcalde, Rafael López, tras perder la confianza de sus compañeros; se revisara por la Secretaría del Ayuntamiento la documentación pertinente y quedara convocado el pleno extraordinario para su debate en los plazos que estipula la normativa.

El documento registrado en el Ayuntamiento de Nevada, consultado por Europa Press, viene firmado por López como candidato a la elección para la alcaldía y sus cuatro compañeros en el grupo socialista a excepción de Pastor. El PSOE ganó los comicios municipales de 2023 con seis actas de edil por tres del PP, que no participa en la moción.

La mayoría absoluta del pleno de este municipio, de unos 1.100 habitantes, está en los cinco ediles que suman los promotores de la moción, que, en una nota de prensa, explicaron su iniciativa como necesaria para "recuperar la normalidad institucional en el Ayuntamiento".

"La decisión se adopta tras más de ocho meses en los que la actual alcaldesa ha permanecido de baja sin mantener comunicación alguna con su equipo de gobierno, ni instrucciones, ni coordinación, ni información, ni contacto sobre el día a día", generando, prosiguieron, "una situación de falta de liderazgo y parálisis institucional".

"La moción de censura no responde a motivaciones personales ni a discrepancias internas, sino a la necesidad de que Nevada cuente con un gobierno activo, presente y capaz de ejercer plenamente sus funciones", añadieron.

El edil propuesto para alcalde aseguró el pasado miércoles en declaraciones a Europa Press que de la situación en el municipio se ha venido dado cuenta a la ejecutiva provincial a fin de darle una "solución ordenada".

Así las cosas, añadió López, una vez dado el plazo que consdieraron preceptivo, desde este grupo del gobierno local finalmente optaron por una "decisión difícil y complicada" ante la que reconoció que se pueden abrir "varios escenarios posibles" y "consecuencias" en el ámbito orgánico.