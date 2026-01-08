Montero abordará el sábado con la Interparlamentaria la "hoja de ruta" del PSOE-A para "ganar las elecciones" en 2026

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, interviene en la reunión de la Interparlamentaria regional socialista. A 24 de enero de 2024, en Córdoba. (Foto de archivo). - Guillermo Morales - Archivo

GRANADA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, reunirá este próximo sábado, 10 de enero, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a la Interparlamentaria de los socialistas andaluces para abordar con dicho órgano la "hoja de ruta" de la federación que lidera de cara al recién iniciado año 2026, que pasa por "ganar en las elecciones andaluzas" previstas para este ejercicio.

Así lo ha trasladado este jueves el portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en una rueda de prensa en Granada en la que ha anunciado esta reunión de la Interparlamentaria del PSOE-A este próximo sábado, y en la que ha defendido que la "maquinaria" electoral de la federación andaluza "está a tope", y durante el pasado año ha "demostrado" que han "cumplido los objetivos".

De este modo, ha subrayado que desde la dirección del PSOE-A se plantearon con María Jesús Montero "tener un partido unido, firme", con "todos a una, y eso lo hemos cumplido", según ha defendido Francisco Cuenca, quien ha agregado que "el segundo objetivo" que se había marcado el partido "era estar en todas y cada una de las reivindicaciones de los andaluces, y ponerle voz a los que muchas veces" el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, "desprecia", o hacia lo que "simplemente mira para otro lado", según ha apostillado.

EL PSOE-A, "PREPARADO, UNIDO Y FIRME" PARA AFRONTAR EL "AÑO ELECTORAL"

De este modo, el portavoz socialista ha manifestado que el PSOE-A llega a este año 2026, "electoral" en Andalucía, "preparado, unido, firme y cargado, sobre todo, de esa convicción de estar cerca de los problemas de la gente precisamente para plantearle las soluciones".

De este modo, ha remarcado que 2026 no sólo "no es un año cualquiera", sino que "es vital y decisivo para Andalucía", por lo que el PSOE-A lo aborda "con la maquinaria electoral a tope, preparado, cargado de ideas y, sobre todo, cargado de soluciones" frente al "destrozo" que, en su opinión, el Gobierno de Moreno está causando en lo público, que es "aquello que nos iguala".

Cuenca ha trasladado su "firme convicción" de que 2026 va a ser "el año del cambio, de la transformación, el de la alegría y el de la esperanza", ya que, ha asegurado, "mucha gente ve claramente cómo una mujer solvente, con garantía de gestión, como María Jesús Montero, va a recuperar otra vez la confianza en todos los servicios públicos, en todos los derechos públicos".

Los socialistas andaluces, según su portavoz, se marcan 2026 como el año del "rescate de lo público, rescate de los derechos fundamentales y devolver a los andaluces la esperanza".