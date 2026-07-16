Montero acusa al PP-A de "restringir la capacidad de oposición" de los grupos en el Parlamento usando su mayoría con Vox

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una foto de archivo en el Parlamento. - PSOE-A

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha acusado este jueves al PP-A de pretender "restringir la capacidad de oposición" de los grupos en el Parlamento andaluz valiéndose también de la mayoría absoluta que suma con Vox, al tiempo que ha augurado que el gobierno de coalición que los 'populares' han pactado con Vox no será "estable para nada".

Son ideas que la dirigente socialista ha trasladado en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), recogida por Europa Press, en la que ha denunciando que en las reuniones de la Mesa del Parlamento en la nueva legislatura se han producido algunas "votaciones 'fake'", y se ha referido en concreto al relevo previsto en la presidencia de la Cámara, para la que el pasado 11 de junio resultó reelegido el diputado del PP-A Jesús Aguirre, quien, no obstante, ha presentado esta semana su renuncia a dicha responsabilidad para ceder el puesto a la vicepresidenta primera, Ana Mestre (PP-A), quien, a su vez, debe dejar esa plaza a Vox en virtud del citado acuerdo entre ambas formaciones.

Montero ha considerado ese cambio en la presidencia del Parlamento apenas un mes después del inicio de la legislatura como un ejemplo de la manera cómo "se manosea a las instituciones" en Andalucía por parte del PP-A.

La también portavoz del Grupo Socialista ha criticado que, pese a tener "una mayoría menor de la que tenía en la anterior legislatura", el PP-A "prácticamente está copando mayorías absolutas en los órganos" andaluces valiéndose de "una mayoría absoluta que no le ha dado la ciudadanía, que no la tiene en el Pleno", pero que sí "la tiene en la Mesa" del Parlamento, "en la que copó cinco de los ocho puestos que existen", según ha abundado Montero.

En esa línea, ha denunciado que el PP-A "ahora está poniéndole límite a las interpelaciones, a las comparecencias que se solicitan a los consejeros para que estén en el perímetro de lo que ellos consideran", y ha manifestado que "hay una serie de cuestiones" que está viendo que no le "gustan", porque cree que "es muy peligroso que se esté restringiendo la capacidad de oposición" valiéndose para ello de "la mayoría que tiene el PP-A con Vox", una formación política esta última que, "cuando está en las instituciones, no le gusta mucho que alguien le haga la oposición", ha apostillado.

Tras indicar que quiere "prevenir ante esta situación, porque, cuando nos queramos dar cuenta, puede ser demasiado tarde", la líder del PSOE-A ha criticado también que por parte del PP-A están "poniendo un andamiaje en relación con el funcionamiento del Parlamento que claramente va a perjudicar a los partidos de la oposición, pero de forma muy singular a los que están en minoría".

También ha criticado que el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, "poco menos" que este pasado miércoles la "llamó 'sinvergüenza' por querer trasladar que había preguntas" en relación a la gestión de la Junta acerca del incendio forestal de Los Gallardos (Almería) que se debían "sustanciar" en las comparecencias que al respecto se lleven a cabo en el Parlamento.

Montero ha sostenido que "hay que eliminar este tipo de vocabulario", porque "la violencia en la política no trae más que situaciones de alejamiento de los ciudadanos", ha abundado antes de apostillar que en el PP-A se reparten los "papeles", de modo que, por un lado, "se pretende preservar la imagen" de "falsa moderación" del presidente, Juanma Moreno, mientras que "el resto de integrantes de su equipo están todo el día insultando".

SOBRE EL ACUERDO DE PP-A CON VOX

En relación al acuerdo firmado entre el PP-A y Vox para gobernar en Andalucía, la dirigente y portavoz socialista ha denunciado que "establece una progresiva privatización" del "patrimonio más importante" que tienen los andaluces, en referencia a servicios públicos como la sanidad y la educación, y ha remarcado frente a ello que todo eso "hay que blindarlo".

Junto a ello, Montero ha apuntado que le "preocupa especialmente" un "paquete más subliminal" que se deriva de dicho acuerdo de PP-A con Vox, que es "cómo ha comenzado este andamiaje de construcción de la restricción de derechos y libertades, por ejemplo, con la 'prioridad nacional', o con la dificultad para subvencionar a los sindicatos y a los empresarios, que son interlocutores sociales imprescindibles para mejorar la vida de los trabajadores, o la capacidad de que las mujeres encuentren lugares donde realmente se sientan protegidas y no coaccionadas para que no aborten, o para que no ejerzan los derechos que la legislación en este momento les reconoce".

A la pregunta de si ve "un gobierno estable y duradero en Andalucía" tras el acuerdo del PP-A con Vox, María Jesús Montero ha respondido que "estable para nada", y al respecto ha puesto de relieve que "ya en los primeros compases" del mismo "se han planteado por parte" de los socios de gobierno "cuestiones en las que uno dice una cosa y otro, otra".

"No exactamente es que piensen cosas distintas, es que el acento lo ponen en lugares distintos", ha precisado Montero, quien también ha considerado que, durante sus primeros siete años como presidente de la Junta, Juanma Moreno "ha vivido de la imagen, de una imagen que se ha caído como un azucarillo", que "se ha diluido después de un acuerdo" con Vox "mucho más serio, severo, exigente y reaccionario que el que han firmado otros presidentes autonómicos" del PP, ha advertido.

"Por tanto, ya todo lo que pueda decir el señor Moreno Bonilla queda condicionado por esta cuestión", ha añadido María Jesús Montero, que ha tildado de "preocupante la claudicación" que, en su opinión, ha protagonizado el presidente del PP-A "en ese acuerdo en el que asume todos los postulados que está planteando la ultraderecha", que, por su parte, le está advirtiendo de que lo firmado "no es papel mojado".

Al respecto, la líder del PSOE-A ha apuntado que desde el PP-A "creían que podían engañar" a Vox, cuando "los primeros compases" del nuevo gobierno "también ponen en manifiesto que Vox va a hacer cumplir el acuerdo", según ha concluido.