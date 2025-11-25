Montero advierte ante el 25N que "no vamos a permitir retrocesos" frente a quienes "niegan la violencia de género"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El pleno estará marcado por el debate sobre la reforma del sistema de financiación a - Carlos Luján - Europa Press

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha advertido este martes, al hilo de la conmemoración del día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres que se celebra el 25 de noviembre, que "no vamos a permitir ningún retroceso frente a los reaccionarios que niegan la violencia de género".

Así lo ha trasladado la también ministra de Hacienda y candidata socialista a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas en un apunte en su cuenta de 'X' en el que la vicepresidenta primera del Gobierno ha subrayado que "no pararemos hasta erradicar toda forma de violencia contra las mujeres".

Montero ha concluido su comentario con la etiqueta '#NiUnaMenos', y lo ha acompañado de un vídeo del Gobierno a propósito de esta jornada del 25 de noviembre que advierte contra la 'violencia vicaria'.

Este martes por la mañana, el secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha ofrecido una rueda de prensa en la sede regional del partido en Sevilla en la que también se ha referido a esta jornada contra la violencia de género y ha aseverado que no es el momento "para discursos ambiguos" ni "medias tintas" o "silencios cómplices" ante esta lacra, y el 25 de noviembre es un día "para salir a la calle y gritar basta ya".

El PSOE-A tiene previsto organizar este sábado, 29 de noviembre, un acto en Atarfe (Granada) con motivo del 25N que estará liderado por la propia María Jesús Montero y que contará también "con la participación de expertas de asociaciones que llevan tiempo trabajando en el estudio y en la investigación de la violencia vicaria y sus secuelas, así como con víctimas" de ese fenómeno, según explicó este pasado lunes en rueda de prensa la secretaria de Igualdad de los socialistas andaluces, Olga Manzano.