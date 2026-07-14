Montero afea la "inacción del poder judicial" ante actuaciones del juez Peinado que "manchan el nombre de la Justicia"

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa para abordar asuntos de actualidad en la sala de prensa del Parlamento. A 14 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). M - María José López - Europa Press

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE federal y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha llamado la atención este martes sobre la "inacción del poder judicial" ante actuaciones como la del juez Juan Carlos Peinado en relación a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "manchan el nombre de la Justicia".

Así lo ha venido a trasladar la también portavoz del Grupo Socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz al día siguiente de que se supiera que el juez Juan Carlos Peinado ha reclamado a Begoña Gómez que la semana pasada "acredite" que utilizó el pasaporte únicamente para lo que tenía permitido, que era viajar a Reino Unido para asistir a la graduación de su hija.

Así lo ha hecho el juez instructor del 'caso Begoña Gómez' en una providencia en la que señala que "en el pasaporte de la acusada no consta ninguna diligencia de salida ni entrada en los días autorizados".

María Jesús Montero ha llamado la atención sobre "el daño que determinadas causas judiciales e instrucciones están produciendo al conjunto de la sociedad", y ha dicho que se refería concretamente "al juez Peinado y la obsesión que tiene con Begoña Gómez".

La dirigente socialista ha opinado que, en esta instrucción, se echa "de menos que, por parte de los que tienen que vigilar y perseguir la calidad en la administración del servicio de Justicia, haya actuaciones proactivas que impidan que situaciones de este tipo se produzcan, o al menos se sancionen".

Además, Montero ha opinado que el juez Peinado "vuelve a incidir en la falta de respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", porque "la mujer del presidente del Gobierno viaja permanentemente, y viajó a esa graduación bajo la escolta de los policías que acompañan a la representación política en este evento, como en todos los eventos".

En esa línea, se ha preguntado si, con la referida providencia, el juez ha querido decir que los policías que escoltan a la mujer del presidente "permitieron que hiciera algo o viajara a otro lugar que no fuera exactamente el permitido judicialmente".

"Es que no se entiende qué es lo que está intentando trasladar el señor Peinado, si es que está volviendo a denunciar que los policías son conniventes con conductas irregulares o claramente delictivas", y "no se entiende por qué ahora este empecinamiento en que se justifique que el único destino que recorrió" Begoña Gómez "fue justamente la graduación de su hija", ha abundado la secretaria general del PSOE-A.

"Creo que todos estamos perplejos, atónitos, ya no ante la propia acción del señor Peinado, sino ante la inacción del poder judicial para intentar que estas cuestiones no sigan manchando el nombre de la justicia ni sigan haciendo que la reputación del servicio de Justicia esté cayendo a los peores niveles en nuestra democracia, justamente por estos casos aislados que, si no se les pone freno, evidentemente alguno lo puede intentar interpretar como el todo", ha concluido María Jesús Montero su razonamiento.