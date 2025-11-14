Montero afea a Moreno tras su debate con Márquez que crea que las mujeres no tienen "capacidad de tener criterio" propio

la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, interviene en el acto de inauguración de la 19 Feria Provincial de Mujeres Empresarias (Fepme)que se celebra del 14 al 16 de noviembre en Sevilla. A 14 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, Españ - María José López - Europa Press

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este viernes la actitud del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su debate de este pasado jueves con la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, en la sesión de control en el Pleno del Parlamento, y ha sostenido que "denota" que el también líder del PP-A "piensa que las mujeres no tenemos capacidad propia de tener un criterio político".

En una atención a medios en Sevilla antes de participar, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el acto de inauguración de la 19 Feria Provincial de Mujeres Empresarias (Fepme), María Jesús Montero se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas después de que tanto la portavoz socialista, María Márquez, como su homóloga en el grupo Por Andalucía, Inma Nieto, criticasen este pasado jueves el tono empleado por Moreno en su 'cara a cara' con la representante del PSOE-A en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento.

En dicho rifirrafe, el presidente de la Junta afeó a la portavoz socialista que "está siguiendo los consejos" del parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez, que "lleva 30 años en política, y lo único que está" consiguiendo con ese asesoramiento es que "su discurso sea cada vez más tosco, más feo, más insultón, más radical, impropio de su generación", le ha advertido.

Además, y después de que se oyera al citado diputado complementando la intervención de la portavoz de su grupo con comentarios en voz alta dirigidos al presidente, Moreno sugirió a Márquez que siente "al lado" a Mario Jiménez "si es su consultor áulico".

Tras este debate, Inma Nieto escribía en su cuenta de 'X' que "es recurrente que Moreno Bonilla ningunee a María Márquez y adopte con ella un tono de señoro muy impresentable". "Hoy le ha dicho que siente a su lado al compañero que le va indicando lo que tiene que decir", ha criticado la diputada de IU. "Qué machistada más grande. Y su coro de orcos jaleando. Tela", ha zanjado su comentario la portavoz de Por Andalucía.

Su homóloga en el Grupo Socialista, María Márquez, compartió ese comentario de Inma Nieto y sentenció desde su cuenta en la misma red social que "a los marichulos no les gusta debatir con mujeres".

A preguntas de los periodistas sobre qué le parece el empleo de ese término de 'marichulo' dirigido al presidente de la Junta, así como el de "facha", María Jesús Montero ha respondido que no le parece "importante la pregunta de si comparto los descalificativos", y ha agregado que cree que "cualquier debate que se produzca en la política debería transcurrir en un tono que sea comprensible para el conjunto de los ciudadanos".

Dicho esto, la líder del PSOE-A ha apostillado que lo que cree "que es importante es que, ante la intervención de mi portavoz --en referencia a María Márquez-- se traslade por parte del presidente de la Junta quién es el hombre que le está haciendo los discursos, o que se ponga al lado la persona que le está haciendo los discursos refiriéndose en términos masculinos".

"Eso sí me parece muy grave, porque denota que el señor Bonilla piensa que las mujeres no tenemos capacidad propia de tener un criterio político, de defender nuestra posición política y de, en este caso, desmantelar los argumentos mentirosos que se estaban esgrimiendo para no decir nada, como ocurrió ayer (este jueves) en la sesión de control", ha abundado la dirigente socialista.

Ha añadido que eso es lo que le parece "peligroso", y también que, "cuando se producen estas expresiones, los hombres que rodean al presidente de la Junta de Andalucía aplaudan al unísono como si se tratara de una gracieta". "Eso es lo que es grave", ha sentenciado Montero para incidir en que "lo grave son los hechos", y de concluir comentando que "muchas veces nos fijamos más en el dedo que está señalando la Luna que en la propia Luna".