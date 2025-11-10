Montero afea a Moreno el nombramiento de un viceconsejero de Sanidad que "ejerce en la privada"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de presidir el acto de firma de declaraciones institucionales de compromiso con la Mancomunidad del Campo de Gibraltar. (Foto de archivo). - Nono Rico (Europa Press)

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este lunes el nombramiento como viceconsejero de Sanidad de Nicolás Navarro, que "ejerce en la (sanidad) privada", y ha considerado que es "toda una declaración de intenciones" por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Así lo ha señalado la también vicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones andaluzas en un apunte en su cuenta en la red social 'X' al hilo del nombramiento de Nicolás Navarro como nuevo viceconsejero de Sanidad, en el marco de la nueva estructura de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias que dirige Antonio Sanz.

La consejera portavoz de la Junta, Carolina España, ha dado cuenta de este nombramiento en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno andaluz que esta semana se ha adelantado a este lunes.

María Jesús Montero ha criticado además este nombramiento de Moreno "después de negar lo que es evidente, la privatización de la sanidad" en Andalucía, algo que el líder del PP-A y presidente de la Junta negó que estuviera ocurriendo durante su participación en el congreso de los 'populares' andaluces celebrado este pasado fin de semana en Sevilla, del que ha salido reelegido como presidente de la formación con el apoyo casi unánime de los participantes.

Sobre este nombramiento también se ha pronunciado desde la misma red social la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, quien ha criticado "cómo elige" Juanma Moreno "a sus cargos en sanidad" y la "pesadilla" para los andaluces que supone que "algunos" estén "forrándose a costa de nuestra salud".

En la misma línea, el secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha denunciado al hilo de dicho nombramiento, y en rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla, que "la Viceconsejería de Salud ha sido privatizada por Moreno Bonilla", y ha acusado al Gobierno del PP-A de querer "seguir vendiendo a trozos la sanidad pública".

El representante del PSOE-A ha criticado que, "mientras miles de andaluces salían a la calle" este pasado domingo "a reivindicar una sanidad pública de calidad", el presidente de la Junta "fichaba a un jefe de servicio de un hospital privado para ser el viceconsejero de la Consejería de Salud". "¿Alguien entiende que esto es serio?", se ha preguntado Alejandro Moyano.