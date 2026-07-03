Montero afirma que Moreno es el presidente que "más preceptos" asume de Vox: "Se ha entregado a la ultraderecha"

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Jesús Montero, este viernes, en Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Jesús Montero, ha manifestado este viernes que Juanma Moreno es el presidente autonómico del PP que "más preceptos" ha asumido de Vox en el acuerdo de gobierno que firmó ayer con esa formación para hacer posible su investidura.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Montero ha insistido en el "fraude" que supuso el debate de investidura, ya que Juanma Moreno no informó en el mismo del contenido del acuerdo que tenía con Vox, compuesto por "150 puntos que suponen una enmienda a la totalidad a las señas de identidad del patrimonio de Andalucía, de lo que significan los servicios públicos; las libertades y los derechos de las personas; el derecho a ser madre cuando se quiera"; el derecho a reparar a los familiares que estuvieron en la guerra civil y que "fueron torturados fusilados o desaparecidos", o el derecho a disfrutar de un planeta en las mejores condiciones posibles.

"Un auténtico despropósito todo el proyecto que en el día de ayer se votó con nocturnidad y con alevosía, porque no hubo ningún tipo de debate respecto al alcance de estas medidas", ha indicado Montero sobre ese acuerdo entre PP-A y Vox.

Ha añadido que aunque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya querido este viernes "minimizar los contenidos del acuerdo", posteriormente, el portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, que va a ser su vicepresidente y consejero, ha defendido que se recoge la "prioridad nacional que ellos están predicando desde hace tiempo, que es que las personas, por razón de raza y de origen, no van a tener los mismos derechos".

Asimismo, ha puesto el acento en que, dentro del pacto entre PP-A y Vox, se plantea la derogación de la Ley de Memoria Histórica y su sustitución por una Ley de Concordia que supone pasar "de puntillas por una historia dramática de nuestro país y en donde nunca podrá existir justicia si no hay reparación sobre la memoria de aquellos que defendieron la democracia, el orden establecido y, por tanto, lo que los ciudadanos libremente habían decidido".

Montero, que ha participado este viernes en una acto de memoria democrática en homenaje a los hermanos León Trejo, en la Delegación del Gobierno en Andalucía, ha insistido en denunciar la "involución andaluza tan grave" que supone el acuerdo entre PP-A y Vox que recoge todos los "conceptos ideológicos y las políticas que la ultraderecha llevaba pregonando".

"El postureo de la moderación de Moreno Bonilla era simple y llanamente una mentira", ha recalcado la dirigente del PSOE-A, porque, "por mantenerse como presidente de la Junta, está entregando a la ultraderecha los derechos y las libertades de los andaluces".

Ha añadido que Juanma Moreno decía que "nunca aceptaría la prioridad nacional", que "nunca defendería el negacionismo del cambio climático" o nunca practicaría una política "de rechazo a la inmigración" y todo eso se ha acabado incluyendo en su acuerdo con Vox, que también recoge el rechazo a acoger a menores migrantes no acompañados y abre la puerta a que, "de forma progresiva, el bachillerato sea una actividad concertada en la educación pública".

"Un auténtico retroceso", ha sentenciado María Jesús Montero, quien ha alertado de la "aceleración en el desmantelamiento de los servicios públicos" que supone el acuerdo entre PP-A y Vox.

Ha señalado que el PSOE-A va a tratar de "combatir todos esos retrocesos que van a intentar imponer" PP-A y la "ultraderecha". Ha puesto el acento en que, por primera vez en la autonomía, el "fascismo" ha entrado en el Gobierno andaluz, como ocurría con los gobiernos civiles del franquismo.