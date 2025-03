Montero apela a la juventud contra la "ola reaccionaria": "Tenemos que responder con fuerza ante los Trump y los Putin"

CASTILLEJA DE GUZMÁN (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha apelado este sábado a la juventud para combatir la "ola reaccionaria que recorre el mundo", poniendo "en cuestión" la igualdad como elemento "de consenso social" y "de orden internacional".

"Tenemos que responder con fuerza ante los Trump, ante los Putin, ante Israel, ante todos aquellos que creen que el poder de la fuerza es el que se tiene que imponer en el mundo", ha subrayado durante la inauguración del 13º congreso de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), que se celebra en Castilleja de Guzmán (Sevilla).

La también ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno ha aludido a la importancia de foros como éste como "fuente de alimento y esperanza", puesto que el mundo "evoluciona" y, si no se va de sus manos, se pierde "la sintonía.

Tras hablar de "la generación mejor preparada de nuestra historia" y reivindicar el papel que en ello han tenido las políticas públicas para ofrecer "la misma igualdad de oportunidades", Montero ha aludido a la responsabilidad "tan importante" de JSA cuando "sopla una fuerza reaccionaria de ultraderecha" que debe "preocupar al conjunto de los demócratas del mundo y especialmente a los socialistas".

En este sentido, ha considerado que "hay momentos de retroceso", donde "las libertades, donde la igualdad se pone en cuestión como elemento de pacto social, de consenso social, de orden internacional", como hasta ahora ha habido.

"Y claro que nos preocupan que determinadas ideologías, utilizando medios sutiles, manipulados, sin dar la cara, con recursos, con capital detrás, intenten capilarizar a la opinión pública e intenten implantar sus dogmas en donde la fuerza de cada uno tiene que ser lo que nos saque a flote; sálvese quien pueda", ha dicho.

Una ideología que reserva la capacidad de crecimiento "a aquellos que más tienen", donde "los multimillonarios deciden hacerse con el poder político para no intermediarlo ya, sino directamente ejercerlo sin tener más interés que el suyo", que "pone en cuestión la igualdad de las mujeres", la "capacidad de las políticas públicas" o "los impuestos como instrumento de redistribución de la riqueza".

"En definitiva, persigue solamente los intereses minoritarios a costa del interés general, que no le importa aliarse con aquellos que rompen el orden internacional, que no le importa que se bombardee zonas donde mujeres, niños, hombres están muriendo cada día esperando que la respuesta internacional le dé todo el soporte que permita que se pare el fuego", ha afirmado Montero, quien ha reclamado que "no haya unas nuevas agresiones ni en Ucrania, ni en Gaza".

La dirigente socialista ha manifestado que "hay que estar con 20.000 radares" para detectar ese tipo de "mensajes sectarios, de exclusión, xenófobos, homófobos..." para "aniquilarlos y para ser capaces de combatirlos".

"Además de los problemas concretos, de los retos que tiene la sociedad española, andaluza en este momento, tenemos el gran reto internacional al que esta generación, por suerte, por desgracia, está llamada. Y tenemos que responder con fuerza ante los Trump, ante los Putin, ante Israel, ante todos aquellos que creen que el poder de la fuerza es el que se tiene que imponer en el mundo", ha hecho hincapié.

Al hilo, ha reivindicado las ideas y políticas que, tras la guerra, "han traído los mayores años de desarrollo, de progreso, de paz" y ha asegurado que la juventud tiene "ni más ni menos que el legado de hacer que la democracia brille con más fuerza ahora que brillaba antes".

ADAPTACIÓN

Al respecto, ha indicado que "los mejores políticos del presente y del futuro son los que se adaptan para ser capaces de comprender un mundo cambiante y capaces de dar respuestas distintas a retos cambiantes".

A su juicio, por tanto, "no valen las recetas antiguas para los problemas nuevos" ni "los mensajes, los formatos antiguos para generaciones que se relacionan de otra manera" y "tienen otra forma de participar".

Por ello, ha instado a "estar abiertos a toda esa gente que todavía no siente la necesidad" de "dar un paso más comprometido aún", por ejemplo, vinculándose a unas siglas, "sino que su participación en política "es puntual" o "tangencial".

"Para nosotros, los que somos muñidores de este proyecto, es imprescindible para construir mayorías, complicidades, gente que sume, que se entusiasme, que haga de altavoz, que en definitiva multiplique el proyecto por el que nos afiliamos a las Juventudes Socialistas o al Partido Socialista", ha declarado Montero.

Así las cosas, ha puesto de relieve que el PSOE-A cuenta con los miembros de JSA para empujar y ser la "fuerza" del partido "en todos los rincones de esta tierra".

"Vamos a ser capaces de volver a cambiar la expectativa que tiene la gente, venimos a la política a transformarla, estamos aquí para ganar, vamos a ganar", ha aseverado en un acto que también ha contado con el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación provincial, Javier Fernández; el secretario general saliente de JSA, Alejandro Moyano, y la alcaldesa de Castilleja de Guzmán, María del Mar Rodríguez.