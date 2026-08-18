Montero apela a la "tranquilidad" tras el nuevo terremoto en Granada y pide "seguir atentos a las indicaciones"

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto en Granada este martes. - Arsenio Zurita - Europa Press

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha querido transmitir "un mensaje de tranquilidad" a los ciudadanos de Granada tras registrarse este martes un nuevo terremoto de magnitud 4,6 que se ha sentido en la ciudad y su área metropolitana.

"Queremos transmitir nuestra solidaridad y dar un mensaje de tranquilidad sabiendo que los técnicos están al frente de la monitorización de esta situación y, por supuesto, rogando como siempre que ante cualquier eventualidad se sigan las instrucciones de los cuerpos de fuerzas de seguridad", ha señalado en una atención a los medios en Málaga.

La Junta de Andalucía ha confirmado tres personas heridas leves a consecuencia del terremoto. Asimismo, se mantiene activado en fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada desde el seísmo del pasado viernes de magnitud 5 con epicentro en la localidad granadina de Alhendín.