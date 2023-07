Montero (PSOE) apela a votantes "moderados" del PP que quieren un país "tolerante y sin retrocesos"

SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha apelado este jueves al voto de los votantes "moderados" del PP que quieren un país "tolerante y sin retrocesos". "Confío en este votante moderno del Partido Popular que sabe que es bueno lo que este Gobierno ha hecho".

Así lo ha expresado la candidata socialista en declaraciones a los medios preguntada por la movilización de su partido en esta recta final de campaña electoral. "Un votante que puede gustarle o gustarle menos Pedro Sánchez, --presidente del Gobierno de España-- y, circunstancialmente algunos acuerdos o algunas cuestiones, pero que conoce que la política del Ejecutivo favorece la convivencia".

"Se trata de un país en el que podamos convivir y pueda haber una cierta garantía de que los derechos fundamentales de los ciudadanos se cumplen frente a la sanidad, frente a la educación o frente a otras políticas", ha añadido Montero, quien ha destacado que buscan, además, el voto de los "antiguos votantes socialistas" que en las encuestas todavía parecen "rezagados" y los votantes de Ciudadanos. "Tenemos que ser capaces de trasladarles que es necesario un ingreso mínimo vital, la ley de eutanasia, que es bueno el que sigamos avanzando en materia de digitalización o de cambio climático, que con el PP, a lo que nos vemos abocados es al negacionismo como manera de hacer política, tal como estamos viendo en comunidades como Extremadura y Valencia".

"El negacionismo ante la violencia machista, alarmante, es una realidad, o el negacionismo ante, por ejemplo, el cambio climático o las vacunas que protagonizan gente que está en los gobiernos porque los ha metido el Partido Popular. Y estos votantes (del PP), yo estoy convencida de que lo que quieren es un país abierto, moderno y tolerante", ha subrayado Montero.

La cabeza de lista del PSOE por Sevilla ha asegurado que en Andalucía "le ponen cara a ese votante". En este sentido, "llegan personas que, de forma espontánea, se acercan a nosotros y nos dicen que van a votar al Partido Socialista, por ejemplo, madres y padres, que aunque hayan votado clásicamente al PP, tienen hijas que son lesbianas o hijos que son gays y que les transmiten el temor, el miedo a que lo que es una vida de felicidad en este momento se pueda convertir en un elemento de persecución y odio, y que le piden que voten a la izquierda".

Por último, Montero se ha referido a las declaraciones del líder del PP valenciano y próximo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, acerca de la posibilidad de pactar con Vox en una reunión interna con dirigentes alicantinos de su formación. "No voy a reproducir las expresiones, que me parece algo soez; si me apuran es lo de menos, es que están dispuestos a cualquier cosa por tal de gobernar. Les invito a que escuchen esas declaraciones".