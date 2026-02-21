Montero apremia a Moreno a "no esperar a junio" para pagar ayudas del temporal: "Rápidos posando y lentos gestionando"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Jaén por el desbordamiento del Guadalquivir, con la ministra María Jesús Montero. A 09 de febrero de 2026, en Villanueva de la Reina, Jaén (Andalucía, España). - C.G. - Europa Press

JAÉN 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE andaluz y vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, ha apremiado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a "no esperar a junio como ha anunciado" para pagar las ayudas por los daños ocasionados por el tren de borrascas que ha afectado a la comunidad en las últimas semanas. "Que se pongan en marcha y se paguen desde ya. Hay algunos que son muy rápidos posando y muy lentos gestionando".

Estas han sido las palabras pronunciadas por Montero en el acto en defensa de los servicios públicos organizado en Jaén capital para celebrar el 28F. "Cuando la solidaridad se siente, cuando las cosas se hacen con corazón, intentando ayudar a los demás, no necesitamos chupar cámara", ha señalado.

La secretaria general de los socialistas andaluces ha argumentado que el Gobierno de España, como "defensor" de los servicios públicos "ha puesto 7.000 millones para la recuperación de los pueblos y del campo. 7.000 millones que son gotas de solidaridad que se puede practicar porque preservamos la aportación de cada uno, según su capacidad, para que repartamos según las necesidades".

"Pedimos a la Junta, que apenas ha puesto en marcha un paquete de ayudas de un volumen económico que no tiene nada que ver con lo que el Gobierno de España se está esforzando para poder recuperar la vida de la gente, que esas ayudas no esperen a junio, sino que se paguen desde ya". En esta línea, la vicepresidenta primera del Gobierno ha garantizado que el Ejecutivo central "va a correr a agilizar el pago" de sus ayudas para "superar estos días tan malos que hemos tenido con motivo del tiempo".

María Jesús Montero ha destacado del paquete de ayudas global (7.000 millones para Andalucía y Extremadura) los 2.000 para los ayuntamientos "para levantar los polideportivos, las calles, para arreglar los caminos rurales, para que se vuelva ya a la normalidad y se pueda seguir avanzando". Sobre las medidas que se han aprobado, la también ministra de Hacienda se ha mostrado "especialmente orgullosa" de que "hayamos conseguido que las prestaciones al desempleo de aquellos que tienen que sumar las peonadas pasen de 35 a cinco. Esto es la vida para los hombres y las mujeres del campo" para que "la pérdida de jornales del campo no llene de angustia y de desesperanza a hombres y mujeres que puedan estar con la duda de si iban a poder reunir el número de peonadas que les permitía, posteriormente, dar lugar a las siguientes prestaciones. Este es el valor de lo público".