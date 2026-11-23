Archivo - Barcos pesqueros - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha mostrado su satisfacción sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Mauritania para renovar durante cuatro años el protocolo de pesca sostenible, que permitirá a una treintena de buques españoles continuar faenando en uno de sus principales caladeros exteriores, después de que la expiración del anterior convenio el pasado 14 de noviembre obligara a la flota comunitaria a abandonar esas aguas.

"Ya hay nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Mauritania sobre pesca. La mejor noticia para nuestra flota, mercados y consumidores", ha señalado este lunes en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Asimismo, Montero ha destacado el papel del Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez para "defender los intereses de los pescadores andaluces". "Una vez más, cumpliendo con Andalucía", ha subrayado.

La líder de los socialistas andaluces se une así a la satisfacción del ejecutivo ante el acuerdo. "Estamos muy satisfechos por la conclusión de este acuerdo, que va a permitir a la flota española continuar faenando en un caladero fundamental para nosotros", ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en declaraciones a la prensa en Bruselas, en el marco del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE.

Sobre las condiciones del nuevo protocolo, Planas ha avanzado que "se mantienen las cuotas" y que "se mantendrían las cifras del anterior acuerdo", aunque ha precisado que corresponderá a la Comisión Europea publicar los datos definitivos y los detalles técnicos del pacto, que estarán condicionados al nivel de capturas en el caladero y que todavía deberá ser suscrito formalmente por ambas partes.