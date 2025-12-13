Montero celebra el "magnífico acuerdo" alcanzado para Andalucía y España que permitirá faenar 143 días a los pescadores

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Imagen de archivo. - Jasper Jacobs - Europa Press
SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general del PSOE de Andalucía, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha celebrado el "magnífico acuerdo" alcanzado por el Gobierno de España con el Consejo Europeo, que permitirá a los pescadores faenar 143 días al año en el Mediterráneo.
En un comunicado publicado en su cuenta de X, consultado por Europa Press, Montero ha destacado que se trata de un acuerdo "magnífico" tanto para España como para Andalucía, subrayando la diferencia frente a los 9,7 días inicialmente propuestos por la Comisión Europea.
Por ello, Montero ha agradecido al ministro de Agricultura, Luis Planas, el acuerdo alcanzado.