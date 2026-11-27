1138094.1.260.149.20261127201741 La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, participa en el acto de cierre de campaña del partido por el 29N. A 27 de noviembre de 2027 en Sevilla (Andalucía, España). Sevilla ha sido el lugar elegido por las principales fuerzas políticas para - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha celebrado este viernes la "gran remontada" que, en su opinión, ha protagonizado su partido durante la campaña de las elecciones generales de este próximo domingo, 29 de noviembre, cita a la que los socialistas andaluces llegan "contentísimos" por esta campaña "épica en la que el 'perro' Pedro Sánchez ha estado batiéndose el cobre contra viento y marea".

"Ese es nuestro presidente", ha añadido y proclamado la líder del PSOE-A durante su intervención en el mitin de cierre de campaña de los socialistas andaluces de cara a dichas elecciones generales, que se ha celebrado en el Hotel Renacimiento de Sevilla, y en el que han intervenido también el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación provincial, Javier Fernández, y los candidatos números 1 y 2 al Congreso por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Carmen Castilla, respectivamente.

Entre los asistentes, además, se encontraban en este acto el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves; el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, y el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla y candidato a la alcaldía, Antonio Muñoz, además de "veteranos" socialistas sevillanos a quienes Montero ha dedicado un saludo especial al inicio de su intervención, como Pepe Caballos y Luis Yáñez, y de quienes ha reivindicado su labor para que los andaluces tuvieran autogobierno y "voz propia y protagonista en el conjunto del Estado" español.

Además, el mitin ha venido precedido de la difusión de vídeos en los que los secretarios generales provinciales del PSOE andaluz han compartido mensajes de optimismo del partido de cara a los comicios del domingo.

María Jesús Montero ha señalado que en el debate a cuatro de este pasado jueves se pudo ver lo que se está jugando España en estas elecciones tras ocho años de gobierno de Sánchez, que no es una posible "alternancia" de gobierno, sino una "involución", según ha advertido.

"LA DERECHA Y ULTRADERECHA ESTÁ NOQUEADA"

En esa línea, la secretaria general del PSOE-A ha señalado que en el debate se pudo ver "perfectamente", por un lado, "un proyecto de avance, de consolidación de derechos", de no conformarse "para seguir trabajando" por la "mayoría social que quiere seguir mejorando, tener bienestar, un trabajo digno, capacidad de poder decidir sobre su propia vida". Y, frente a ello, a "una derecha y una ultraderecha" que, desde que empezó la campaña, "está noqueada" y "no sabe cómo tiene que responder", y "se dedica a insultar, a decir mentiras", según ha abundado Montero.

La dirigente socialista ha criticado la política de vivienda que plantea el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si llega al Gobierno, basada en la construcción, y frente a ello ha lamentado que el Ejecutivo "progresista" de Pedro Sánchez, y del que ella formó parte como vicepresidenta y ministra, "no ha tenido mayoría suficiente durante estos últimos cuatro años para poder hacer una política valiente en materia de vivienda".

"Pero os prometo, nos comprometemos, a que en los próximos cuatro años la vivienda va a dejar de ser el principal problema de los españoles", ha proclamado la líder del PSOE-A ante los asistentes a este mitin, en el que también ha reivindicado las iniciativas del Gobierno en otras materias como la educación, la interrupción voluntaria del embarazo, la discapacidad o a favor del colectivo Lgtbi.

Montero ha cargado también en su intervención contra el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, por su "silencio cómplice" ante las palabras de la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un mitin de campaña sobre la "decadencia" de Andalucía tras años de gobiernos socialistas.

La líder del PSOE-A ha insistido en criticar que Ayuso, según contó posteriormente Moreno, le "ha pedido perdón por el daño electoral" que le "podía hacer" con esas declaraciones, cuando, según ha opinado María Jesús Montero, la presidenta madrileña "tenía que pedirle perdón a los andaluces, que es a quien había insultado, no por los votos que hubiera disuadido" para el PP.

Montero ha criticado también que de las palabras de Ayuso se deduce que, cuando los andaluces votaban "libremente" y "mayoritariamente" al PSOE, "Andalucía era 'garrapatera'", mientras que "cuando Andalucía vota al Partido Popular mayoritariamente, es la fiesta de la democracia".

"¿Esto qué es? Andalucía siempre es Andalucía, y siempre se la defiende", ha replicado la secretaria general del PSOE-A antes de emplazar públicamente a Moreno a que "vaya preparando el hatillo, porque las próximas elecciones autonómicas las va a ganar el Partido Socialista", según ha vaticinado.

La líder del PSOE-A ha llamado a la movilización de cara a este domingo, porque, "somos más", y "si vamos y votamos, ganamos", según ha insistido en proclamar María Jesús Montero, quien también ha comentado que Feijóo "no debe de tener datos muy buenos" de las encuestas que se siguen realizando aunque no se puedan publicar sus resultados en España, porque "hoy mismo ha vuelto a denunciar el voto por correo" y a manejar la idea de un supuesto "fraude electoral", según le ha reprochado al líder del PP, al que ha advertido de quien "cree en su victoria no está poniendo paños calientes, y el Partido Popular empieza a poner excusas para volver, como siempre, a decir que les han robado las elecciones".

Tras denunciar que Pedro Sánchez "ha sido víctima de una campaña de deshumanización como nunca hemos visto en la democracia española, en la que le han atacado por tierra, mar y aire", María Jesús Montero ha concluido señalando que "sobran los motivos, los argumentos" para revalidar la confianza en el PSOE, así como vaticinando que "el sur de España y Andalucía, como siempre, va a hacer posible la victoria en España" del PSOE y "de Pedro Sánchez".

María Jesús Montero ha finalizado su intervención dando paso a la emisión en directo del mitin que el propio líder del PSOE ha realizado desde el acto central de fin de campaña que el partido ha organizado este viernes en la Caja Mágica de Madrid.

"EL PSOE DE SEVILLA NO LE VA A FALLAR A PEDRO SÁNCHEZ"

Ha precedido a Montero en el turno de intervenciones el secretario provincial del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, quien ha prometido que la organización socialista sevillana "no le va a fallar al PSOE de Andalucía, ni al de España ni a Pedro Sánchez", y va a "volver a ganar las elecciones" en esta provincia que es el "corazón" del PSOE, según ha remarcado.

Además, se ha referido al mitin de cierre de campaña que el PP ha organizado en Sevilla con su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, para vaticinar que en el Pabellón de la Navegación --lugar elegido para ese acto-- "empieza el naufragio del PP", así como ha valorado el papel de Pedro Sánchez en el debate a cuatro de este pasado jueves antes de concluir proclamando que "España va bien con un gobierno socialista".

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha animado en su intervención a "votar con fuerza" el domingo "para que nadie más insulte" a mujeres andaluzas por su acento, para que los trabajadores andaluces "nunca más" soporten que les "llamen vagos", o "para que no censuren" la obra de artistas. "Vayamos con fuerza a votar el domingo para defender nuestra dignidad, futuro, justicia social", ha incidido en pedir el candidato.

Por último, la candidata número 2 al Congreso por Sevilla, Carmen Castilla, ha abierto el mitin augurando que "va a ser la fuerza de las mujeres la que vuelva a llevar a Pedro Sánchez de nuevo a la Moncloa" tras las elecciones de este domingo.