El ministro de Asuntos Exteriores y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Cádiz, José Manuel Albares, en el acto de cierre de campaña. - PSOE CÁDIZ

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Cádiz, José Manuel Albares, ha cerrado este viernes por la tarde la campaña en San Fernando (Cádiz) con un llamamiento a la movilización "masiva" del domingo, 29 de noviembre, para revalidar el Gobierno de Pedro Sánchez ante lo que ha definido como "dos modelos de sociedad". Acompañado por el secretario general del PSOE gaditano, Juan Carlos Ruiz Boix, y la alcaldesa, Patricia Cavada, ha asegurado que ganarán "en San Fernando, en Cádiz y en España" por encima de las encuestas y ha subrayado que cada voto "vale igual que el de la persona más rica de España".

Durante su intervención, el candidato socialista ha definido a Cádiz como "la provincia más estratégica de España" y ha defendido la gestión del Ejecutivo en la Bahía. En este ámbito, ha destacado el impulso a la carga de trabajo en Navantia --"un orgullo que garantiza la soberanía estratégica de España y Europa"--, el reciente acuerdo pesquero con Mauritania para respaldar a la flota y la protección del empleo español en la Base Naval de Rota, que ha asegurado que está "sólidamente anclada en nuestra soberanía".

Albares ha sostenido que el 29N no se decide una simple alternancia, sino "dos modelos de sociedad y de país: o derechos o derechas, o avanzamos o retrocedemos, o convivencia o confrontación". Frente a lo que ha calificado como "coalición reaccionaria del PP y Vox", a la que ha acusado de abrir "las puertas al odio y a la mala educación", ha situado como "amenazadas" conquistas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros --advirtiendo de que el PP ha planteado "revisarlo y frenarlo"--, el respeto a los sindicatos y al derecho de huelga, y la revalorización de las pensiones públicas, con un incremento de la cuantía media del 40% en la provincia de Cádiz desde la llegada de Sánchez a La Moncloa.

Asimismo, ha interpelado directamente a los jóvenes para defender la educación pública, la Formación Profesional y las becas frente al "partido de los que tienen de todo y se pueden pagar la privada", y ha lanzado un mensaje a las mujeres tras las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la víspera: "Os quieren calladitas, y el domingo les tenéis que dejar muy claro que de calladitas nada, hablando mucho y votando mucho por vuestros derechos". En este mismo punto, ha reiterado la propuesta del PSOE para "blindar el derecho al aborto en la Constitución española".

"ESPAÑA ES UN MOTOR DE EUROPA"

En clave internacional, el ministro ha destacado que España es actualmente "un motor de Europa" y un "referente" en el Sur global por defender la paz, los derechos humanos y el derecho internacional en Ucrania, Gaza y Cisjordania --"no vamos a abandonar nunca al pueblo palestino hasta que tenga su Estado"-- y en el estrecho de Ormuz, frente a lo que ha definido como "la guerra unilateral de Estados Unidos" que encarece la gasolina y el gasóleo agrícola. Por ello, ha pedido tanto a los electores un "voto auténticamente productivo" para el PSOE al Congreso y Senado de Progreso al Senado: "En nuestra España entran ellos, pero en su España no entramos nosotros. Frente al 'quien pueda hacer, que haga', el que pueda votar, que vote socialista".

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha centrado su intervención en tres ejes: "orgullo, gratitud y movilización". Además, ha reivindicado los 150 años de historia del partido y las conquistas sociales impulsadas por gobiernos socialistas, desde la educación pública universal, la sanidad pública promovida por Ernest Lluch --"que actualmente recortan y llevan al declive en Andalucía"- y las pensiones no contributivas con Felipe González, hasta la Ley de Dependencia de 2006, el matrimonio igualitario, el fin de ETA y la lucha contra la violencia machista con José Luis Rodríguez Zapatero, recordando el reciente crimen machista de una mujer en Chiclana, víctima número 48 en España en lo que va de 2026.

Ruiz Boix ha puesto en valor también los ocho años de gestión de Sánchez, destacando la Ley de Igualdad efectiva, el aumento del SMI desde los 735 euros iniciales con una subida del 5,3% para el próximo año, la carga de trabajo en los astilleros de Cádiz, Puerto Real y San Fernando y la "firmeza internacional" frente a Donald Trump.

Con ironía, el dirigente gaditano ha "agradecido" a cuatro dirigentes del PP y Vox haber movilizado al electorado: a Esther Muñoz (PP) por preguntar quién iba a votar a Sánchez; a José María Figaredo (Vox) por plantear la entrada de capital privado en las pensiones, lo que ha situado en alerta a "más de 10,5 millones de españoles y a más de 240.000 jubilados en la provincia de Cádiz"; a Santiago Abascal por culpar a la inmigración de todos los problemas, frente "a los cerca de siete millones de extranjeros que trabajan y cotizan al sistema de pensiones"; y a Alberto Núñez Feijóo por mostrar su "falso feminismo" al decirle "calladita estás mejor" a Ada Colau.

Por último, Ruiz Boix ha reclamado un último esfuerzo de movilización en las 48 horas restantes para alcanzar una victoria "amplia y aplastante" que "frene cualquier intento de la derecha y la ultraderecha de cuestionar la limpieza electoral". "Igual que ocurrió en Estados Unidos, donde una victoria rotunda acalló cualquier cuestionamiento de Trump, este domingo tenemos que llenar las urnas del puño y la rosa para ganar en San Fernando, en Cádiz, en Andalucía y en España, y seguir gobernando desde La Moncloa", ha zanjado.

"FRENTE A LOS RECORTES Y LA MOTOSIERRA, ILUSIÓN Y PROGRESO"

Por su parte, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha agradecido a Albares su implicación en la provincia y ha destacado la "estabilidad" en Rota, el acuerdo sobre Gibraltar para eliminar la Verja, la gestión en la frontera con Marruecos y las gestiones internacionales que, según ha señalado, han permitido lograr "la mayor carga de trabajo de la historia en Navantia, garantizada hasta el año 2030".

Cavada ha denunciado que el PP y Vox plantean una campaña "absolutamente de recortes y de motosierra" y ha aludido a un recorte de 112.000 millones de euros en gasto público anunciado por el portavoz económico de Vox, José María Figaredo, cifra que ha equiparado a todo el gasto anual en pensiones de jubilación de España. "Frente a los recortes, ilusión; frente a la ira, buena educación; frente a los retrocesos, avance y progreso; y frente a la derecha y la ultraderecha, Pedro y muchísimo Pedro", ha proclamado la regidora.

La alcaldesa ha asegurado que percibe "una marea roja" en la calle y en las redes sociales para frenar a "los herederos de la dictadura", con el empuje de mujeres --"que no votarán calladas porque ya nos mandaron demasiadas veces a callar en el pasado"--, pensionistas, empleados públicos, universitarios y jóvenes que piden soluciones de vivienda.

En el cierre del acto, la sala de cine ha conectado en directo con el mitin de fin de campaña del PSOE en Sevilla, con la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y con el acto en la Caja Mágica de Madrid encabezado por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo de las elecciones generales del 29N.