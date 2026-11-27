La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, durante un acto de campaña del 29N en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, a 23 de noviembre de 2026. (Foto de archivo). - Madero Cubero - Europa Press

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE federal y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha criticado este viernes que el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "quiere calladitas" a las mujeres, y al hilo ha aseverado que ellas van a votar con toda su "fuerza" en las elecciones generales de este próximo domingo, 29 de noviembre.

Así lo ha señalado la líder socialista en un apunte en su cuenta en la red social 'X' al hilo del comentario que Feijóo realizó sobre la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, en el debate a cuatro que organizó este pasado jueves la Academia de Televisión, y donde el líder del PP espetó a la también exacaldesa de Barcelona que estuvo "calladita" por la gestión del Ejecutivo en la dana de Valencia que dejó 230 fallecidos.

Montero ha compartido desde dicha red social el fragmento de vídeo de ese momento del debate, y ha comentado que "Feijóo nos quiere calladitas, pero las mujeres no hemos conquistado nuestros derechos para que nadie venga ahora a decirnos que bajemos la voz", ha advertido.

En esa línea, la líder del PSOE-A ha aseverado que las mujeres no van a callarse "ante quienes cuestionan la igualdad, niegan la violencia machista y pretenden que las mujeres demos un paso atrás". "El 29N nos van a escuchar alto y claro. Las mujeres vamos a votar con toda nuestra fuerza", ha cerrado su comentario María Jesús Montero.