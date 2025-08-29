Montero, sobre cuándo dejará el Gobierno, defiende que aún le queda "una tarea muy importante" a desarrollar de ministra

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación. A 29 de agosto de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Mon - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha defendido este viernes, sobre su prevista renuncia al Gobierno de España para centrarse en su papel como candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas --previstas para el año que viene--, que todavía tiene "una tarea muy importante que desarrollar" desde sus responsabilidades como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

La líder de los socialistas andaluces se ha pronunciado sobre esta cuestión a preguntas de los periodistas sobre el inicio del curso político, en el marco de una atención a medios en el transcurso de una visita que, en su condición de vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha realizado a la empresa GRI Towers, en el Polígono Astilleros de la Zona Franca de Sevilla.

Sobre el nuevo curso político, la dirigente socialista ha sostenido que "la prioridad de la política andaluza tiene que ser aquella que le preocupa más a los ciudadanos", y "las principales expectativas que tienen los ciudadanos para el futuro" pasan por una "mejora de la sanidad", por "la capacidad de encontrar una vivienda que permita que los jóvenes, sobre todo, puedan emanciparse", y "también las familias vulnerables, que no tengan que hipotecar prácticamente todo un salario para posibilitarlo".

De igual modo, Montero ha aludido a "la política educativa, ahora con el comienzo del curso escolar", y sobre la que ha reivindicado una "mejora de las condiciones laborales de los profesores y de las ratios que permitan una atención personalizada a cada niño", porque, según ha agregado, "se ha demostrado que el desarrollo de los niños está muy condicionado a que realmente se pueda hacer un acompañamiento individualizado y personal".

Montero ha avisado además de que, "por supuesto, el Estado del bienestar seguirá siendo la prioridad del PSOE de Andalucía y la reclamación" que dicho partido "tiene que plantear al Gobierno de la Junta de Andalucía" que preside Juanma Moreno (PP-A).

Dicho esto, y sobre la compaginación de sus cargos en el Gobierno y al frente del PSOE-A, María Jesús Montero ha subrayado que, "como ministra de Hacienda desde el Gobierno de España, trabajo para Andalucía".

En ese punto, ha reivindicado iniciativas del Ejecutivo de Pedro Sánchez como la "subida sin precedentes del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la subida de las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital", o "el mayor apoyo a la política de dependencia", todo lo cual "tiene el mayor impacto en Andalucía", según ha puesto de relieve.

Montero ha criticado a continuación que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "le echa la culpa de todo al Gobierno de España", de forma que el también líder del PP-A sostiene que "si la sanidad o la educación no funcionan es culpa" del Ejecutivo central, según ha criticado la dirigente socialista, que ha sostenido que ese posicionamiento de Moreno "justificaría todavía más que aquellos que estamos trabajando en el Gobierno de España intensifiquemos nuestra actuación para que, efectivamente, Andalucía se siga beneficiando" de ella.

"Entonces, a ver si nos ponemos de acuerdo en lo que el Partido Popular dice, porque por una parte reprocha al Gobierno de España toda la incapacidad que está expresando el Gobierno de la Junta de Andalucía y luego, por otra parte, me preguntan que cuándo me vengo a Andalucía", ha reflexionado María Jesús Montero, quien ha incidido en reivindicar en ese punto que ella trabaja "por Andalucía desde el Gobierno de España", y cree que "hay una tarea todavía muy importante que desarrollar", según ha comentado antes de concluir subrayando que, "a partir de ahí, le corresponde al presidente de la Junta de Andalucía la convocatoria electoral cuando lo considere conveniente".