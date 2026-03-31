Montero, sobre déficit de 2025: Se puede "sanear cuentas y reforzar el estado del bienestar, lo haremos en Andalucía"

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha valorado este martes que el déficit público cerrara 2025 en el 2,18% del PIB, el "mejor dato desde 2007", lo que evidencia que es posible "sanear las cuentas y reforzar el estado de bienestar, y así lo haremos en Andalucía a partir del 17 de mayo", cuando se celebrarán las elecciones autonómicas.

Montero, exministra de Hacienda, se ha pronunciado así, en su cuenta en la red social X, tras conocerse este martes que el déficit del conjunto de las administraciones públicas cerró 2025 en el 2,18% del PIB, por debajo del dato de 2024 (2,86%) y se situó en 36.780 millones de euros, logrando mejorar el objetivo comprometido por el Gobierno con Bruselas y lo exigido en el marco de las reglas fiscales.

Según María Jesús Montero, es el "mejor dato desde 2007 y supone cumplir por sexto año consecutivo el objetivo de estabilidad".

La candidata del PSOE-A ha añadido que "es posible sanear las cuentas y reforzar el estado de bienestar, y así lo haremos en Andalucía a partir del 17 de mayo".

