Montero defiende su labor por mantener una sanidad andaluza "de vanguardia" mientras Moreno "estranguló la dependencia"

SEVILLA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha defendido este viernes su labor al frente de la Consejería de Salud en anteriores etapas de gobierno socialista en la Junta de Andalucía, y ha defendido que hizo "lo imposible" por mantener un sistema sanitario público "a la vanguardia", mientras que, por el contrario, el ahora presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno (PP-A), "estranguló el sistema de la dependencia y alardeó de los recortes que se produjeron" con el Gobierno de Mariano Rajoy en dicho servicio mientras fue secretario de Estado de Servicios Sociales.

Son ideas que la también vicepresidenta primera del Gobierno ha trasladado en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A, en Sevilla, al día siguiente de que Juanma Moreno criticara en el Pleno del Parlamento andaluz su participación tras una pancarta en la manifestación convocada el pasado sábado en Sevilla por sindicatos y el colectivo Marea Blanca en defensa de la sanidad pública, un sistema en el que la dirigente socialista "recortó 1.500 millones de euros" en su etapa de consejera del ramo, según denunció el presidente de la Junta este jueves en la Cámara autonómica.

María Jesús Montero ha defendido este viernes que, en su etapa en la Junta, y en plena "crisis financiera", se hizo desde el Ejecutivo del PSOE-A "lo imposible por intentar, con muchos menos recursos que venían del Gobierno del PP --entonces presidido por Mariano Rajoy--, mantener un sistema sanitario que siguió siendo vanguardia de los sistemas españoles en investigación o en ciencia".

Además, ha reivindicado que, con ella de consejera, "la satisfacción que tenían los ciudadanos" andaluces "con el sistema sanitario estaba más de 20 puntos por encima" que ahora, cuando Andalucía es, según ha lamentado, "la comunidad autónoma que tiene más días de espera para una intervención quirúrgica", o donde se puede tardar "20 ó 25 días" en que a una persona le atienda su médico de familia, que "es la piedra angular de la construcción del sistema público", ha remarcado.

Sobre la manifestación del pasado sábado, la dirigente socialista ha defendido que fue "todo un éxito", tanto "de convocatoria" como "de respuesta" ciudadana, y ha opinado que los andaluces "empiezan a querer trasladar el malestar que se refleja en todas las encuestas" sobre "el deterioro de la sanidad pública", que "se percibe como uno de los problemas fundamentales que tienen los andaluces", y ha advertido de que "la falta de capacidad del ciudadano de llegar por las vías habituales a los servicios" sanitarios "está provocando un colapso en los servicios de urgencias", a los que "la gente acude desesperada ante la falta de atención que puede tener por su médico de familia o su especialista".

Montero ha preguntado "qué ha ocurrido con el decreto" aprobado en la etapa socialista en la Junta que garantizaba unos tiempos máximos de respuesta al ciudadano en la sanidad andaluza, y ha abogado por que Juanma Moreno "escuche a la calle", porque vive con una "mayoría absoluta que le hace que no sea necesario para él tener que dialogar con otros".

"Cuando uno es Juan Palomo", que "se sirve y se basta por sí mismo para aprobar una norma o para tramitar una iniciativa, no se escucha", según ha abundado Montero, que ha considerado que eso es lo que le pasa actualmente al Gobierno andaluz.

La líder del PSOE-A ha subrayado que si es cierto, como "afirma" el Gobierno de Moreno, que el Ejecutivo del PP-A ha destinado "más recursos que nunca para la sanidad pública", la "pregunta" que cabe hacerse es "qué es lo que ocurre para que haya ese malestar" entre la ciudadanía y ese "mal funcionamiento" del sistema, y ha agregado que "es una cuestión de modelo".

En esa línea, Montero ha sostenido que esto "no sólo va de recursos", sino "también de modelo, de qué es lo que uno motiva, incentiva o estimula dentro del sistema sanitario", y ha apremiado al presidente de la Junta a que "se ponga las pilas" y "no piense que los ciudadanos lo van a apoyar o van a confiar en él por no hacer nada".

ANDALUCÍA "PIERDE CONVERGENCIA"

Tras mantener una reunión de trabajo con el secretario general de UGT-A, Óskar Martín, la líder del PSOE-A ha incidido en denunciar que, con el gobierno de Juanma Moreno, Andalucía está "perdiendo convergencia", y "ha pasado a ser la comunidad autónoma de menor crecimiento per cápita" y la que produce "la menor riqueza por ciudadano del conjunto del país", algo que ha tachado de "muy grave".

Montero ha sostenido que eso es "porque ha habido una inhibición de las políticas de la Junta de Andalucía", administración a la que ha insistido en apremiar para que "trabaje, ejerza sus competencias" y deje de "practicar como única política la confrontación" con el Gobierno central y el "victimismo".

De igual modo, sobre su reunión con el secretario general de UGT-A para "abordar asuntos de interés para Andalucía", Montero ha valorado que "los progresistas andaluces" tengan "espacios de encuentro" en los que "compartir prioridades" y con los que "trasladar al conjunto de la ciudadanía que hay otro modelo de sociedad posible, otra forma de hacer más igualitaria las oportunidades del conjunto de los andaluces".

Montero ha avisado de que el PSOE-A "va a estar en la calle, en los centros de trabajo, de salud, en las universidades, donde la gente está poniendo lo mejor de sí misma ante el deterioro de los servicios" públicos.

"Vamos a poner Andalucía por delante para que no se quede atrás con Moreno Bonilla, que mira solo por el retrovisor, al no tener la ambición que necesita esta tierra", ha sentenciado Montero, que ha insistido en criticar este viernes el rechazo del Gobierno del PP-A a la propuesta de condonación de casi 19.000 millones de euros de la deuda de la administración andaluza, así como ha acusado al presidente de la Junta de tener "favoritismo hacia unos pocos" con reducciones fiscales a quienes "más tienen", mientras, a la vez, genera un "deterioro de forma acelerada y progresiva" de los servicios públicos, "avanzando en su privatización", según ha denunciado.

RECLAMACIONES DE UGT-A

Por su parte, el secretario general de UGT-A ha explicado en una rueda de prensa previa a la de Montero que este encuentro con la líder del PSOE-A "sienta las bases para trabajar juntos, cada uno desde el ámbito que nos corresponde, en distintas materias que son actualidad y que nos preocupan a ambos", y ha citado la sanidad y los servicios públicos, o "cómo afrontar los aranceles y las políticas" del presidente estadounidense, Donald Trump.

Entre las propuestas que ha trasladado a la también vicepresidenta primera del Gobierno, el líder sindical ha explicado que figuran una "agilización y mejora de la atención a la dependencia", de forma que "se cumpla la ley estatal que marca en seis meses el máximo para reconocer y atender a la persona dependiente", y un "cambio de modelo productivo hacia una mayor industrialización de Andalucía, con respeto al medio ambiente, y sin dejar a nadie atrás".

También, medidas que "tengan en cuenta la transición energética justa, la transición digital y la transición social", una "potenciación del empleo de calidad, especialmente para los jóvenes"; medidas "contundentes y eficaces contra la siniestralidad laboral"; la "creación de un parque de vivienda pública protegida" y la "intervención de los precios de la vivienda de alquiler y venta".

Asimismo, UGT-A reclama "mayor vigilancia del cumplimiento de derechos laborales, especialmente en la hostelería y en el campo"; un "impulso real a la memoria histórica y democrática"; medidas "de apoyo al relevo generacional, especialmente en la agricultura y la pesca, y en el comercio tradicional", y un "respaldo institucional a sindicatos y patronal para el cumplimiento efectivo de los planes de igualdad".