Montero critica que "nadie" en la Junta "da explicaciones ni asume responsabilidades" ante denuncias por "corrupción"

SEVILLA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este viernes que "nadie" en el Gobierno andaluz del PP-A "da explicaciones" ni "asume una sola responsabilidad" ante los "casos que se están denunciando de corrupción en Andalucía" que podrían afectar a los 'populares'.

Así lo ha afeado la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha aludido a cuestiones como "los fraccionamientos de contratos" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que "están investigando diferentes juzgados", y ante los que la Junta ha querido personarse "como parte perjudicada", de forma que "admite que se han producido irregularidades", porque, "si no, no tendría sentido una personación como parte perjudicada", ha advertido la dirigente socialista.

Al respecto, Montero ha insistido en poner de relieve que "no conocemos un cese de un responsable del manejo de las compras públicas en Andalucía", ni tampoco de "aquellos que hayan podido producir fraccionamientos de contratos en las plataformas de compra ni en los centros sanitarios".

"No conocemos ni un solo cese de la situación que hemos conocido en el PP de Sevilla respecto a la concesión del tanatorio de Mairena del Alcor o el cobro de sobresueldos" entre concejales del Ayuntamiento de Sevilla, ha continuado criticando también la líder del PSOE-A, que ha llamado la atención acerca de que no sólo no hay ceses en el Gobierno andaluz, sino que desde la Junta "se cesa a los interventores que están denunciando esta situación" relativa a los contratos del SAS.

"Es más, hay algún medio de comunicación que se hace eco de las recomendaciones que se cumplieron de la Intervención (de la Junta) cuando yo era consejera de Hacienda, y se saca como si fuera algo malo, cuando lo que se hacía es justamente cumplir con lo que decía el interventor", de forma que si "el interventor entendía que había algo que se tenía que reintegrar, se pedía", y si "entendía que había alguna cuestión que tenía que tener un procedimiento añadido, se hacía", ha abundado.

Frente a ello, Montero ha censurado que el actual Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno "no da explicaciones, no habla de esta cuestión", y "además se dedica a intentar aparentar que en la época anterior" de gobiernos socialistas en la Junta "sí que había irregularidades".

"No se puede engañar a los andaluces", ha aseverado en ese punto María Jesús Montero, antes de apostillar que Juanma Moreno "está llegando al punto de que piensa que los andaluces no tienen sentido común y no tienen inteligencia, por no decir algún adjetivo más fuerte", y "esto es una falta de respeto de un presidente de la Junta que se cree que estar es lo que le permite repetir" en el cargo, y que, "en vez de atender los problemas de los ciudadanos, se dedica a negarlos y a echarle la culpa a otros", ha abundado la líder del PSOE-A en su crítica al también presidente del PP-A.