Montero defiende la propuesta de "blindar" el aborto en la Constitución ante el "impresentable protocolo" de Madrid

JAÉN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la propuesta que ha trascendido este viernes por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez para "blindar" el aborto como un derecho incluyéndolo en la Constitución española para "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres", y ha justificado que se ha conocido "ahora" ante el "impresentable protocolo" impulsado en el Ayuntamiento de Madrid apoyado por PP y Vox.

Para "blindar" el aborto, el Gobierno tiene previsto impulsar un procedimiento de reforma ordinario de la Carta Magna, lo que requeriría una mayoría cualificada para su aprobación, según han informado fuentes del Ejecutivo a Europa Press.

En una atención a medios en la Diputación de Jaén antes de participar en un acto sobre fondos europeos, María Jesús Montero se ha referido a esta cuestión a preguntas de los periodistas, y ha señalado que la propuesta se ha planteado "ahora" porque "hemos conocido un protocolo impresentable del Ayuntamiento de Madrid", del que ha remarcado que "no tiene competencia en esta materia".

La vicepresidenta primera ha aseverado que "las mujeres no somos menores de edad" y "no tenemos que estar tuteladas", y cuando deciden "interrumpir" su embarazo es que previamente lo han "pensado con la madurez, la inteligencia y la capacidad que tenemos las mujeres".

"Cuestionar ese proceso de reflexión es minusvalorar la capacidad de las mujeres", ha añadido Montero, que ha incidido en que las mujeres "no necesitamos que nadie nos advierta nada, somos conscientes de que queremos, cuál es nuestra responsabilidad y qué es lo mejor para nosotras".

En esa línea, ha considerado "humillante que alguien piense que nos tienen que informar, que nos tienen que poner los latidos del feto, como en otras ocasiones se ha planteado, que nos tienen que dar un manual para ver que tenemos otras opciones", y "por eso es ahora" cuando se debe plantear esa propuesta de "blindar" el aborto en la Constitución, según ha defendido.

La también secretaria general del PSOE andaluz ha criticado que, "desde que la ley del aborto se aprobó, con el voto contrario del PP", dicho partido "no para de poner chinas en el camino", y se ha referido al caso concreto de Andalucía para señalar que en esta comunidad se sigue "derivando a las mujeres a hospitales privados" para abortar.

En ese sentido, ha comentado que "todavía no hemos avanzado en algo que tenemos que avanzar, que es el hecho de que en los hospitales públicos, con la debida objeción de conciencia de aquellos profesionales que así lo quieran hacer, se practiquen las interrupciones voluntarias del embarazo".

"Ya han pasado años" desde la aprobación de la ley "para que pudiéramos haber avanzado al menos algo en esta materia", ha advertido María Jesús Montero, que ha lamentado que, "a la menor de cambio, como siempre, se mercantiliza con los derechos de las mujeres, con los 'puntos violeta', ahora con el tener que informarnos como si fuéramos tontas, como si fuéramos menores de edad, sobre lo que tenemos que hacer".

PREGUNTA A JUANMA MORENO SI APOYA LA INICIATIVA

Sobre la tramitación de dicha propuesta de reforma constitucional, la vicepresidenta ha augurado que habrá "una gran mayoría" de grupos parlamentarios a favor, no así el PP, que "ya ha dicho que no", según ha admitido María Jesús Montero, que ha criticado que dicha formación, en esta materia, "nunca habla claro".

Además, ha indicado que, "permanentemente, el Partido Popular pone obstáculos en el camino para que las mujeres no puedan ejercer el derecho que tienen a decidir cuándo quieren ser madres", por lo que "parece que va a ser necesario blindarlo en la Constitución", y en ese punto ha lanzado al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, la pregunta de "si está de acuerdo con blindar el aborto en la Constitución, o tiene dudas en el tema de las mujeres".

Por otro lado, Montero se ha hecho eco del "retraso" en ecografías en Andalucía que "se estaban haciendo para las mujeres embarazadas que tienen que descartar malformación en el feto y, por tanto, que no se les vayan los plazos" respecto a ese posible aborto, ha añadido.

Ha concretado que al respecto "había una denuncia por parte de mujeres que no se les había practicado esa ecografía y que, por tanto, no pueden tomar decisiones si las cosas vienen mal dadas", y ha señalado que en Andalucía se está produciendo así "una afectación a la salud de las mujeres".

Además, ha señalado que un medio de comunicación publicaba este pasado jueves que en Andalucía se estaban registrando "las principales demoras en consultas ginecológicas, en listas de espera quirúrgicas para mujeres que tienen que operarse de algo relacionado con las mujeres".