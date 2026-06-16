PP-A señala a Montero como "cómplice y protagonista de un escenario de corrupción" y critica "la parálisis" del Gobierno

El secretario general del PP de Andalucía y parlamentario, Antonio Repullo, en una atención a los medios en Huelva. - PP-A

HUELVA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía y parlamentario, Antonio Repullo, ha pedido explicaciones a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, por los presuntos casos de corrupción en el entorno del partido y el Gobierno central, poniendo el foco en su etapa al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

"¿Qué le debe María Jesús Montero a José Luis Rodríguez Zapatero para que en este periodo donde ella era responsable de la SEPI se acometieran esas barbaridades y se pusieran en marcha esas líneas de corrupción?", se ha preguntado Repullo según una nota remitida por la formación.

En una atención a medios este martes en la onubense Plaza de las Monjas, Repullo ha puesto sobre la mesa que "Montero, que ahora viene a Andalucía, quiere traer ese modelo de parálisis y de corrupción que tenemos en el resto de España". En este sentido, el secretario general ha situado a Montero "muy cerca" de dos conceptos que, a su juicio, definen la gestión de los gobiernos socialistas: "la parálisis" y "la corrupción".

Repullo ha asegurado que las informaciones conocidas reflejan un "escenario de corrupción" en el que Montero es "cómplice y protagonista", y ha incidido en "los pelotazos de cientos de millones de euros a cambio de mordidas y de pagos ilegales, irregulares".

"Ese es el modelo en el que no queremos que nos arrastre Andalucía, ese es el modelo que no queremos que se replique en Andalucía", ha subrayado.

En este sentido, el secretario general de los populares andaluces ha vinculado esa la gestión del Gobierno central con "los problemas reales que sufre" la provincia de Huelva, especialmente en materia ferroviaria. Repullo ha explicado que "puede parecer extraño" relacionar los trenes de Huelva con la SEPI o con "las joyas que se han encontrado en la caja fuerte de Zapatero", pero ha afirmado que "tiene mucho que ver" porque todo ello "escenifica la parálisis en la gestión".

Repullo ha lamentado que el Gobierno central "niega el pan y la sal de las inversiones" a Andalucía y a la provincia onubense "mientras que en Cataluña hay programadas inversiones de más de 6.000 millones de euros para los próximos años".

"Esa es la forma que tiene de trabajar María Jesús Montero mientras ha estado en el Gobierno", ha señalado, apuntando que esas inversiones responden a "la necesidad de apoyos para mantenerse en el poder".

En contraposición, Repullo ha defendido la gestión de Juanma Moreno. "Vamos a seguir escenificando que la forma de hacer política, que la forma de gestionar, es aquella que viene de la mano de las políticas que se están llevando a cabo en Andalucía por parte de nuestro presidente Juanma Moreno", ha indicado.

El secretario general del PP andaluz ha realizado estas declaraciones en una atención a medios junto al presidente provincial del PP de Huelva, Manuel Andrés González, y su secretaria general, Berta Centeno, previa a un encuentro de trabajo con alcaldes y portavoces populares de la provincia. Repullo ha agradecido la hospitalidad del PP de Huelva y ha puesto en valor la colaboración permanente con la organización provincial, su presidente y su secretaria general, Alberta.

Repullo ha subrayado que el partido se ha marcado como objetivo "ampliar la representación en la provincia" y llevar a más municipios "el gobierno, la gestión y esa manera de entender la política municipal que ya se aplica en numerosos ayuntamientos onubenses".

En esta línea, ha afirmado que el PP trabajará para estar "en la mejor posición posible", con "los mejores contenidos", "los mejores ejemplos de gestión y con mujeres y hombres capaces de impulsar programas en beneficio de las oportunidades, el desarrollo económico y social de Huelva".