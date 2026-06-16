Montero pide a la Junta "explicaciones" del cese del interventor y sus posibles "conexiones con 'tramas Koldo o Leire'"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha afeado este martes al Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A) que no haya dado por ahora "ninguna explicación" sobre el reciente "cese" de Miguel Ángel Figueroa como interventor general de la Junta, y se ha preguntado por las posibles "conexiones" que dicha renuncia pudiera tener con "tramas" como las que tienen que ver con el exasesor de José Luis Ábalos Koldo García, o con la exmilitante socialista Leire Díez.

En rueda de prensa en el Parlamento, la también portavoz del Grupo Socialista se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE, y que le han servido para señalar que a ella le "preocupa que haya un trato igualitario" respecto a cómo se afronta en la sociedad actual "uno de los cánceres más importantes que tiene la democracia como es la corrupción".

En esa línea, ha criticado que cuando quienes protagonizan la corrupción son actores "de la órbita" del PSOE, desde el PP se "ataca sin pruebas", le dan "dimensión a cuestiones que todavía no conocemos o, directamente, se inventan" asuntos "con mentiras, intentando interpretar los autos en una línea que no son las correctas", como, en su opinión, ocurre con los "elementos relativos a la financiación del Partido Socialista", sobre la que "permanentemente" se asiste a "titulares de prensa o a comentarios de la oposición que no se corresponden con los autos" que se leen.

"Pero cuando ocurre a la inversa" y los protagonistas de dichos casos están "en la órbita del PP", no se da "ninguna explicación", según ha criticado la líder del PSOE-A, que en ese punto ha remarcado que ya hay "dos cargos" del Gobierno del PP-A que "han dimitido con motivo de lo que llama el Partido Popular 'trama o asunto Leire Díez'".

Así, Montero ha señalado que "hubo un alto cargo que dimitió porque era el socio del restaurante 'La Bola', que era socia de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y que está mencionado en todos los autos", y de ese cese no se dio "ninguna explicación" por parte del Gobierno andaluz, según ha llamado la atención.

Y el otro caso sería el del cese del interventor general de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, del que Montero ha subrayado que previamente fue director general de la agencia IDEA, organismo "homólogo de la SEPI en la comunidad autónoma", y que "efectivamente trabajó de la mano de Vicente Fernández en el periodo que estuvo en la SEPI".

Tras criticar que la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España (PP-A), no haya explicado "por qué se ha cesado al interventor general de la Junta de Andalucía", Montero se ha preguntado si "hay conexiones con la 'trama Koldo', con la 'trama Leire Díez'", y si "el hecho de que aparezcan" nombres de estas personas "en las agendas" de investigados "implica que los superiores jerárquicos tienen responsabilidad", como desde el PP le "reclaman" a ella misma.

"Si esto es así, la señora (Carolina) España y el señor (Juanma) Moreno Bonilla directamente tienen responsabilidad sobre el interventor general" y "tienen que dar explicaciones hoy, mañana", sobre "por qué este caso ha provocado dos salidas de altos cargos de la Junta de Andalucía que", además, "no estaban en cualquier lugar", sino "en el órgano de control de la administración pública, en la Intervención General y en la entidad, en la empresa que reparte las ayudas a las empresas en Andalucía", ha continuado Montero.

En ese punto, la también exministra de Hacienda ha puesto de relieve que desde el PP "han criticado la actuación de la SEPI mientras que Vicente Fernández estaba" de presidente, pero Miguel Ángel Figueroa "también estaba" en dicho organismo, por lo que las preguntas que ella ha planteado "requieren una explicación inmediata" por parte del Gobierno andaluz, según ha sostenido.

'CASO MASCARILLAS' DE ALMERÍA

Además, durante su rueda de prensa, Montero ha expresado su preocupación por el llamado 'caso Mascarillas' en el que el PP de Almería y de Andalucía tienen una "especial implicación porque son más de 43 altos cargos" de ese partido "que están pasando por el banquillo, posponiendo declaraciones".

"Lo último que conocemos respecto a esto es que Moreno Bonilla dijo que no le cogían el teléfono en Almería; ¿le han cogido ya el teléfono después de todos estos meses, sabe algo más?", ha planteado Montero, quien ha preguntado al presidente en funciones de la Junta y del PP-A si se "ha preocupado de conocer cuáles son los tentáculos y las implicaciones que tenía esta corrupción en el conjunto del Partido Popular de Andalucía y de Almería".

Ha criticado que al Gobierno de España y a ella misma le pidan explicaciones sobre casos a nivel nacional y que el PP no dé "ni un solo dato del principal caso de corrupción que tenemos en nuestra tierra, como es este caso Mascarillas, de extorsión, de comisiones, de mordidas y de chats con narcotraficantes".

"Esta es la ley del embudo", según Montero, quien ha denunciado que la mesa del Consejo de Gobierno andaluz solo se dedica a "intentar desacreditar a la oposición o directamente atacar al adversario político", y, "sin embargo, nada que decir ni del 'caso Mascarillas' de Almería ni de la dimisión del interventor general de la Junta de Andalucía, que ni más ni menos está citado, parece ser, en los cuadernos y agendas del caso de Leire Díez", ha remarcado.