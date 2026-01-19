Montero, "desolada" por el accidente de Adamuz (Córdoba), insiste en que es tiempo de "unidad y solidaridad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), junto a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero (c), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), este lunes en Adamuz (Córdoba) tras el accidente de tren. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno de España y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha reconocido este lunes estar "desolada" tras visitar la zona del cero del accidente de dos trenes, en el término municipal de Adamuz (Córdoba), que se ha cobrado, por el momento, la vida de 39 personas.

En un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, la candidata socialista a las próximas autonómicas ha querido trasladar sus condolencias y el cariño de toda España a las familias de los fallecidos y a los heridos. "También mi profundo agradecimiento a todos los profesionales que están colaborando en estos momentos tan duros", ha señalado.

Montero ha dado las gracias a los vecinos de Adamuz y de los municipios de los alrededores por "su inmensa humanidad y solidaridad". "Andalucía es un ejemplo de solidaridad", ha subrayado, al tiempo que ha reconocido que "quedan horas difíciles por delante, pero trabajamos para conocer toda la verdad sobre el accidente".

"Hoy es un día de unidad y solidaridad. Todas las administraciones trabajamos en la misma dirección para prestar toda la ayuda a las víctimas y sus allegados. Ruego a la ciudadanía que se informe por canales oficiales y por medios contrastados", ha concluido en línea con el mensaje lanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia ante los medios en Adamuz.