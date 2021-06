Montero dice que los indultos a presos del 'procés' se verán "pronto": "El Gobierno no puede eludir su responsabilidad"

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno central y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado este viernes que los indultos a los presos del 'procés' se abordarán "pronto" y ha querido dejar claro que el Ejecutivo nacional no puede "eludir su responsabilidad" en la necesidad de buscar una solución a lo ocurrido en Cataluña.

En declaraciones a Canal Sur TV, recogidas por Europa Press, Montero ha manifestado que entiende que haya ciudadanos a los que le provoque rechazo y les cueste asumir ese perdón a presos del procés, pero ha querido dejar claro que los indultos son un instrumento plenamente constitucional y cualquier actuación estará en el marco de la legalidad vigente.

Ha indicado que hay que dejar que el Ministerio de Justicia haga su trabajo para que todo se plantee con el "máximo rigor posible" y se explique al conjunto de los ciudadanos por qué el Gobierno central tiene que tomar estas medidas y afrontar la situación para superar el conflicto que nunca tuvo que haber en Cataluña.

Montero ha indicado que, sin duda, hay que pasar página e intentar reconstruir los puentes que se dinamitaron en años anteriores por la actuación de aquellos que quebrantaron la legalidad, mientras que el Gobierno central, en manos del PP, permitió un "referéndum ilegal y una declaración unilateral de independencia".

El actual Gobierno de España, según ha añadido, intenta "coser esas heridas, desde los valores que inspiran la Constitución", como el reencuentro y la concordia. "España necesita a Cataluña y Cataluña necesita a España y para construir esos lazos afectivos tenemos que poner entre todos de nuestra parte", según Montero, quien ha recalcado que, ante todo, hay que impedir que se vuelvan a repetir hechos del pasado y hay que lograr que España y Cataluña "sean una".

Asimismo, ha puesto el acento en que la justicia ya ha hablado y ha hecho su tarea con la condena a varias personas, algunas de las cuales llevan ya cuatro años en prisión, y ahora el Gobierno central trata de utilizar una prerrogativa que la Constitución le otorga en exclusiva, cuando aprecia circunstancias de interés general que entiende que permiten en este caso como en otros la posibilidad de plantear los indultos.

Ha expuesto que el Ejecutivo nacional no está abordando estos indultos desde la perspectiva de la situación particular de estas personas, sino siendo consciente de que hay una situación que tenemos que afrontar y ante la que no puede eludir su "responsabilidad". "Para que España esté más unida y más fuerte tenemos que tender la mano desde los principios que inspiran de la Constitución", ha apuntado.