Montero dice que mientras gobierne PSOE habrá Ministerio de Igualdad y protección a las mujeres "por mucho que rujan"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, participa en un acto público junto al secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, y el secretario general del PSOE de Maracena. - ÁLEX CÁMARA - EUROPA PRESS

MARACENA (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha asegurado que "mientras que los socialistas gobernemos, mientras haya un gobierno progresista en España, en Andalucía o en un ayuntamiento, va a haber Ministerio, Consejería, concejalías de Igualdad, porque la igualdad es la prioridad que tienen los socialistas" y ha defendido que seguirán "protegiendo a las mujeres y dando derechos". "Por mucho que rujan y por mucho que bramen", ha apostillado.

En un acto público en Maracena (Granada), Montero se ha referido a los fallos en las pulseras antimaltratadores y ha lamentado los discursos "dirigidos por supuesto como siempre por la derecha a intentar sacar rédito del sufrimiento", además de "mezquino crear alarma sobre todo a las mujeres que sufren porque puede llegar su agresor a la puerta de su casa, porque viven con miedo que alguien que se la ha jurado termine cumpliendo su promesa"; pero a estas les ha dicho: "Estáis seguras y además no estáis solas".

"Estamos con vosotras, protegiendo día y noche y dando derechos", ha incidido Montero, quien ha señalado en este punto si "la subida del salario mínimo interprofesional no impacta mejor en las mujeres, si la reforma laboral no ha sacado de la temporalidad a miles de mujeres o el ingreso mínimo vital no se recibe especialmente por mujeres". "¿Acaso este Gobierno en cada actuación no ha tenido unas gafas violetas que permitieran ver cómo impacta cada política en las mujeres? Y lo vamos a seguir haciendo", ha asegurado.

Ha dicho no tener palabras "para trasladar lo que sentimos cuando algunos intentan reprocharnos elementos que, por supuesto, se corrigieron en el minuto uno" y ha expresado apoyo al Ministerio de Igualdad que, ha dicho, "por una razón o por otra, siempre se quiere cargar", punto en el que ha recordado a la ministra Viviana Aido, que "se lo quisieron cargar en aquel caso por la ley del aborto, que ahora ellos no discuten, pero que cuando somos vanguardia, ellos dicen que no"; y luego a Irene Montero.

"Nosotras con vosotras, las mujeres protagonizando su batalla con los hombres, con nuestros compañeros, con hombres que nos habéis acompañado siempre en la lucha por la igualdad, que soy ejemplares en la lucha por la igualdad", ha aseverado la vicepresidenta, quien ha considerado importante para el PSOE "el que esas conquistas que poco a poco, con mucho esfuerzo, vamos consiguiendo" no se pierdan "a base de discursos mentirosos, a base de estar con los bulos".

"¿De verdad pensáis que algún representante de la derecha le va a dar lecciones a este partido de feminismo? ¿De feminismo? Pero si les resulta alérgico el término, pero si siguen pensando que el feminismo es lo contrario del machismo, que no se enteran", ha dicho Montero, quien ha apuntado que "somos feministas porque tenemos que combatir la desigualdad estructural, personal, cultural, social, de miles de años, de siglos, en el que la mujer ha sido menos que el hombre por ser mujer".

En este punto, ha recordado esos momentos en los que la mujer "formaba parte de las propiedades del varón, donde no tenían libertades para poder ejercer sus derechos, si en la familia había gente con talento estudiaba el niño y no estudiaba la niña, que se quedaba al cuidado de sus padres, de sus hermanos, de sus nietos, de todo el entorno familiar con una tarea parecía predestinada, sin reconocimiento, sin que nadie, ningún día siquiera, le diera la gracia por ese trabajo".

Por eso, ha querido agradecer a las mujeres "porque aunque no lo sepáis, aunque para vosotros haya sido algo natural, quiero que sepáis que hoy, si una es vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y próxima presidenta de la Junta de Andalucía, es por vosotras, por mis abuelas, mis tías, mi madre, por todas ellas".