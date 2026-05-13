Montero dice que no quiso calificar de "accidente laboral" la muerte de guardias civiles: "No tengo criterio" para eso

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, valora ante los medios el desarrollo del segundo debate celebrado de cara a los comicios andaluces del próximo 17 de mayo. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

GRANADA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha señalado este miércoles que no quiso calificar como "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes "en acto de servicio" en el marco de una actuación contra el narcotráfico en las costas de Huelva, y al respecto ha señalado que ella no tiene "ni opinión ni criterio" ni "conocimiento" para calificar esas muertes como siniestro laboral.

Así lo ha venido a trasladar la también vicesecretaria general del PSOE en sendas entrevistas este miércoles en la Cadena SER y Radio Nacional de España (RNE), seguidas por Europa Press, al hilo de la polémica que han generado sus palabras en el debate del pasado lunes entre candidatos a la Junta que organizó Canal Sur, en el marco de la campaña de las elecciones andaluzas de este próximo domingo, 17 de mayo, en las que habló de "accidente laboral" al hilo de dicho suceso.

María Jesús Montero, quien ya este pasado martes publicó un comentario en su cuenta en la red social 'X' en el que quería puntualizar que las muertes de sendos agentes de la Guardia Civil fueron "en acto de servicio", ha querido incidir este miércoles en lamentar estos fallecimientos de unos "servidores públicos".

Ha recordado además que ella presentó su "respeto a la Guardia Civil y a las familias" de los agentes, a cuyo funeral en Huelva el pasado sábado acudió, así como que el PSOE suspendió su agenda de campaña ese día porque entendían que "los hechos eran tan graves que requerían ese luto".

Dicho esto, Montero ha señalado que "en ningún momento" quiso en el referido debate de Canal Sur "calificar" de accidente laboral esas dos muertes. "Ni quise ni tengo criterio para calificar nada", según ha aseverado la candidata socialista, que ha explicado que hizo esa alusión a los accidentes laborales al hilo de un comentario que justo antes había realizado el aspirante a la Junta por parte de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo.

"Si se ha podido asociar" esa alusión a los accidentes laborales con el referido suceso de los guardias civiles, Montero considera que ya este martes lo aclaró "totalmente", y en el referido apunte en redes sociales ya transmitió que, "por supuesto, eran fallecimientos en acto de servicio".

Montero, que este miércoles desarrolla su agenda de campaña en Granada, donde compartirá por la tarde un mitin con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez-- ha indicado que ella ha revisado la grabación del debate en ese punto polémico, porque ella misma considera "raro" que quisiera calificar de accidente laboral lo sucedido, porque no tiene "ni opinión ni criterio" para ello.

Por otro lado, en respuesta a preguntas sobre si cree que algún ministro del Gobierno debería haber acudido al funeral del pasado sábado en Huelva, la también exvicepresidenta ha recordado que a él acudieron, entre otras autoridades, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por lo que "el Gobierno estuvo presente en ese acto", y se le rindió a los agentes fallecidos "el homenaje que correspondía después de una lucha tan denodada que llevan los cuerpos y fuerzas de seguridad contra el narcotráfico, que es una lacra que, entre todos, tenemos que ser capaces de erradicar porque provoca mucho sufrimiento", según ha añadido María Jesús Montero para concluir.