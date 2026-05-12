Moreno critica la "frivolidad" de Montero por referirse al "asesinato" de dos agentes como "accidente laboral"

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juamma Moreno, este martes en Jaén - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

JAÉN 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juamma Moreno, ha criticado este martes la "frivolidad" de la candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, por referirse al "asesinato" de dos guardias civiles durante la persecución de una narcolancha en Huelva como un "accidente laboral".

Durante un acto público en Jaén, Moreno se ha referido a la polémica que ha generado el comentario que Montero realizó durante su participación en el debate entre candidatos de la Junta en las elecciones andaluzas del próximo domingo, 17 de mayo, que este pasado lunes organizó Canal Sur, al referirse a la muerte de estos guardias civiles como un "accidente laboral".

Juanma Moreno ha tenido palabras de recuerdo hacia los dos guardias civiles fallecidos en Huelva y ha trasladado su apoyo al cuerpo de la Guardia Civil, que merece "nuestra máxima consideración y nuestro máximo cariño".

Para Moreno, resulta "intolerable" que una mujer que ha tenido "el alto honor de ser vicepresidenta del Gobierno de España" y a la que habrán servido y saludado muchos guardias civiles se refiera al "asesinato" de los dos guardias civiles en esos términos.

"Cuando uno está en acto de servicio persiguiendo a una narcolancha, uno va con intención de detenerla, y son los malos los que ponen a prueba y los que ponen en peligro a los guardias civiles, y nunca se puede comparar con un accidente laboral", ha añadido Juanma Moreno.

"Es frivolizar con el dolor de las familias y con el respeto y la dignidad de un cuerpo como la Guardia Civil", ha añadido el presidente de la Junta, para quien las palabras de Montero demuestran cuál es su "sensibilidad precisamente hacia un cuerpo que tanto servicio ha dado y va a seguir dando a España".