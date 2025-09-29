Montero espera aprobar "a la mayor brevedad" el techo de gasto y ajusta "los últimos números" del Presupuesto de 2026

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside el acto de entrega de llaves de la segunda fase de los alojamientos Sama Naharro para mayores, con la asistencia de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. - MADERO CUBERO/EUROPA PRESS

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apuntado este lunes que espera llevar "pronto, a la mayor brevedad posible", al Consejo de Ministros el techo de gasto y la "senda de estabilidad" como paso previo a la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, del que ha dicho que se están "ajustando los últimos números".

Así lo ha indicado la titular de Hacienda a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Córdoba tras participar en un acto de entrega de llaves de viviendas junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Preguntada por la presentación pendiente del proyecto de ley de Presupuestos para el próximo ejercicio de 2026, Montero ha respondido que "estamos trabajando intensamente con los ministerios, y también con con el resto de grupos políticos, así que esperamos pronto llevar al Consejo de Ministros el techo de gasto, así como la senda de estabilidad, que es la que se tiene que votar en el Congreso de los Diputados".

"Y esto lo haremos a la mayor brevedad posible", ha anunciado la vicepresidenta antes de apostillar que "estamos ajustando ya los últimos números del proyecto de Presupuestos".

Posteriormente, y de nuevo a preguntas de los periodistas, la ministra de Hacienda ha insistido en señalar que "vamos a presentar cuanto antes el techo de gasto y, por tanto, la senda de estabilidad, que es lo previo al proyecto de Presupuestos", según ha remarcado. "Lo vamos a trasladar en unos días", ha puntualizado.

RESPUESTA A TURULL (JUNTS)

Por otro lado, a la también secretaria general del PSOE de Andalucía le han preguntado por la polémica generada por las declaraciones que el pasado viernes realizó el secretario general de Junts, Jordi Turull, que acusó al Gobierno del PP-A de Juanma Moreno de promover deducciones fiscales para los andaluces, para ayudar a sufragar la cuota del gimnasio y los gastos veterinarios, "con el dinero de los catalanes".

Montero ha remarcado que ella condenó "inmediatamente las palabras" del dirigente independentista catalán, y ha querido dejar claro que "nunca" va a "permitir" declaraciones en esa línea, ya vengan de Turull o de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, o de la actual jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso (PP), "que permanentemente critican a Andalucía, la consideran una tierra subvencionada e incluso entienden que nuestro acento es analfabetismo", ha censurado.

En ese punto, Montero ha denunciado que a ella la "imitan" con su "acento por el simple hecho de que hablo andaluz", cuando ella se siente "muy orgullosa" de sus "raíces" y, "por supuesto", va a "seguir hablando andaluz, porque tenemos que ser capaces" de expresar "con libertad" las distintas "sensibilidades que existen en nuestro país", ha defendido.

"Dicho esto, yo voy a condenar cualquier señalamiento que se haga de Andalucía como sociedad subvencionada", según ha aseverado Montero, que ha remarcado así que dichas declaraciones de Turull tuvieron su "rechazo y condena".

Ha apostillado a continuación que ya le "gustaría" a ella que, "con la misma firmeza", el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, "también criticara a sus compañeros" de partido "cuando hablan del 'pitas, pitas', es decir, de que repartimos migajas a los andaluces, cuando decían que nuestros niños y niñas estaban sentados en el suelo porque no tenían condiciones dignas para recibir las clases, o cuando, permanentemente, se está hablando mal de Andalucía".

"Básicamente, esto lo hace la derecha, la derecha independentista o la derecha española", según ha criticado la vicepresidenta primera y líder del PSOE-A, que ha remarcado así que es "la derecha de este país la que sigue considerando que el sur es una zona subvencionada y que, por tanto, ni hay talento ni tiene capacidad de desarrollo".

En ese punto, Montero también ha criticado que Juanma Moreno "confronta permanentemente, territorialmente con Cataluña y con el Gobierno de España para reforzar la identidad andaluza", mientras que, para ella, "la identidad se constituye a partir de la capacidad que tú tengas de hacer aflorar ese talento, de apostar por la sanidad pública, por la dependencia, por los problemas reales que tienen los ciudadanos".

"Por tanto, condenando esas palabras (de Turull), pido también acción a una Junta de Andalucía que está inactiva y que no está desarrollando desde mi punto de vista la capacidad y la ambición de autogobierno que tenía que tener esta tierra", ha apostillado María Jesús Montero para concluir.