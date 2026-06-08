Montero espera que PP y Vox "tomen nota" de la "advertencia" de León XIV frente a la llamada "prioridad nacional"

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, atiende a los medios para analizar asustos de actualidad en el Parlamento andaluz. A 8 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha señalado este lunes que espera que el PP y Vox "tomen nota" de la "advertencia" que, a su juicio, ha realizado el papa León XIV frente a la llamada "prioridad nacional" por la que apuesta Vox y que se ha incluido en los acuerdos de gobierno que ambos partidos han sellado en los últimos meses en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

En una atención a medios en el Parlamento andaluz, María Jesús Montero se ha referido así a la visita del Papa a España que se desarrolla desde el pasado sábado, y que ha valorado desde la premisa de que se necesitan "política y discursos conciliadores que permitan el entendimiento entre las personas" y se alejen de "las estrategias de odio".

La líder del PSOE-A ha considerado "fundamental" que el Papa "llama la reconciliación", y al respecto ha remarcado que desde su partido vienen "denunciando" desde Andalucía "esa campaña permanente de odio, de exclusión al que es diferente", de "intentar construir sociedades de dos velocidades que poco tienen que ver con el discurso" de León XIV y "con el anuncio evangelizador que pretende hacer el Papa", que "está llamando a la paz", según ha valorado.

Esto significa, según ha continuado Montero, que "hay que mantener una posición firme de 'no a la guerra' en los lugares donde se están produciendo conflictos, de forma muy clara en Gaza, pero también en Ucrania", ha abundado.

Montero ha sostenido que "el Papa se ha definido claramente en torno a lo que en la política nacional hemos venido a llamar la 'prioridad nacional', que no es otra cosa que a las personas se les etiquete, se les ponga en diferentes categorías dependiendo de su origen, de su raza, de su religión, con la grave amenaza que significa esto para la dignidad de la condición humana", según ha advertido.

La dirigente socialista ha querido dejar claro en ese punto que, para el PSOE, "cualquier persona, por el hecho de serlo, tiene que tener derecho a unos servicios básicos que le permitan recuperar su salud, acceder a la educación, tener un salario digno o, en definitiva, integrarse culturalmente en una sociedad que respeta la diversidad".

Esto es lo que ella ha querido "escuchar" en el discurso del Papa, según ha abundado Montero antes de apostillar que espera que "tanto el Partido Popular como Vox tomen nota, ellos que se declaran partidos o que se consideran seguidores del Evangelio del Papa, porque la advertencia es muy seria", ha incidido.

En esa línea, la secretaria general del PSOE-A ha subrayado que León XIV "está advirtiendo sobre una clara segregación que se puede producir a nivel internacional si los países, si los gobernantes no somos capaces de pararla", y ha agregado que se trata de "una corriente que viene de la derecha y la ultraderecha, y que estamos obligados a detener en nuestro país".

"En eso está el Partido Socialista", ha añadido Montero, que ha deseado al Papa que su estancia en España "sea lo más fructífera posible, que sea eficaz y que, por tanto, además de llevarse un buen recuerdo" de este país, "como la mayoría de los visitantes, también deje su huella en términos de paz, de entendimiento, de aceptación del distinto, y en términos de la prioridad de los desfavorecidos", ha agregado.

La vicesecretaria general del PSOE ha celebrado que "las personas que no tienen nada son las que el Papa pone en el primer plano", y son a las que el PSOE "siempre ha querido poner voz", según ha remarcado María Jesús Montero, que ha dado así la "bienvenida" a "esos discursos" y "a ese diálogo" que promueve León XIV.