Montero homenajea a la exconsejera Aguayo como "gran servidora pública" tras sufrir un "daño injusto" en el caso ERE

La líder del PSOE-A participa en la entrega de los premios 'Clara Campoamor' en vísperas del 8M

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha entregado este jueves uno de los premios 'Clara Campoamor' que concede el PSOE andaluz con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, a quien ha reivindicado como "gran servidora pública".

Además, la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha celebrado que se hiciera "justicia" con la exconsejera después de que el Tribunal Constitucional (TC) estimase el año pasado parcialmente el recurso de amparo que Aguayo interpuso contra la condena a seis años y dos días de prisión, y a 15 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro de malversación que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla en el marco de la conocida como 'pieza política' del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

María Jesús Montero ha dedicado estas palabras a la exconsejera andaluza en el transcurso de su intervención en este acto de entrega de premios que se ha celebrado en el Teatro Villa de Mairena de la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, y al que también ha asistido el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas.

María Jesús Montero ha cerrado con su intervención este acto en el que el público asistente ha ovacionado puesto en pie a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, de quien la secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, ha señalado que "encarna con toda la grandeza del mundo el valor de la resiliencia".

En un vídeo proyectado en este acto se ha recordado que Carmen Martínez Aguayo fue, entre otros cargos en la administración andaluza, directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública, y se ha justificado el premio 'Clara Campoamor' concedido a ella por "toda una vida dedicada a la mejora de la sanidad pública" andaluza y por ser "impulsora de los primeros Presupuestos con perspectiva de género de la Junta".

AGRADECIMIENTO DE AGUAYO

La exconsejera ha pronunciado unas palabras tras recibir el galardón en las que ha dicho sentirse "realmente abrumada", así como ha reivindicado "el enorme desarrollo que han tenido las políticas de igualdad en esta tierra durante tanto tiempo", así como su empeño en la puesta en marcha de los Presupuestos "con perspectiva de género que lamentablemente" están ahora "de capa caída" en Andalucía "porque el Gobierno actual" del PP-A "lo está borrando del mapa", según ha denunciado.

Aguayo ha defendido que esos Presupuestos con perspectiva de género eran "muy importantes" porque contribuían "de una manera fuerte" a dar "visibilidad" a las políticas de igualdad, tras lo cual ha advertido de que "los tiempos que vienen son malos", si bien se ha declarado "convencida de que, si todos juntos trabajamos como una piña, no podrán troncharnos".

Finalmente, la exconsejera ha llamado a los socialistas andaluces a "luchar como una sola persona para que nuestra secretaria general", María Jesús Montero, "sea nuestra próxima presidenta de la Junta", y ha reivindicado que "sin igualdad no hay democracia", y "lo que nos dice la realidad, la experiencia y la teoría económica es que aquellas sociedades más igualitarias son las que más crecen económicamente y más riqueza tienen". "Esa es la realidad, que no nos cuenten otra milonga", ha zanjado.

ELOGIOS DE MONTERO

Posteriormente, María Jesús Montero ha dicho que le costaba referirse a Carmen Martínez Aguayo "sin emocionarse por tanto que le debemos a esta mujer andaluza por elección, que decidió venir a esta tierra, a contribuir con el futuro" de la misma "porque quiso", ha valorado.

Montero ha reivindicado la labor de Aguayo por conseguir que Andalucía tuviera su sanidad pública "como joya de la corona", y ha sostenido que "es imposible resarcir" el "daño injusto" que sufrió durante los "muchos años" que duró la instrucción del caso de los ERE, en el que "el aparato mediático, judicial, el Partido Popular infligieron mucha injusticia y mucho dolor a su persona, a su familia y a la gente que la queremos", ha añadido la ministra.

A renglón seguido, Montero ha subrayado que "la Justicia ha dado la razón" a la exconsejera, aunque "tarde", y ha manifestado que los socialistas se sienten "muy orgullosos de ella" y de quienes, "como ella, han sufrido de forma tan ignominiosa este dolor tan importante", y en ese punto la líder del PSOE-A ha aludido a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, cuyas condenas por el caso de los ERE también vino a anular el año pasado el TC.

LA IGUALDAD EN EL "CENTRO" DE LAS AGENDAS POLÍTICAS

Por otro lado, en otro momento de su intervención, María Jesús Montero ha abogado por situar la igualdad "en el centro de la agenda política de todas las políticas", así como ha dedicado palabras de recuerdo a las víctimas de la violencia de género y del "terror" de la violencia vicaria, y en ese punto ha aludido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para advertirle de que "no se pueden recortar fondos" en esa materia ni "mirar para otro lado" o "mercantilizar con los derechos de las mujeres cuando uno quiere erigirse como presidente y necesita el voto de la ultraderecha".

Asimismo, ha defendido que "de forma mucho más clara y evidente" se han dado avances en materia de igualdad en la democracia española "cuando quienes han estado al frente de los gobiernos han sido los socialistas", así como ha proclamado que "el feminismo impregna todas las áreas de la vida".

Ha tachado además de "patraña" la idea de que "el feminismo representa una negación del hombre", y frente a ello ha defendido que las mujeres "somos la garantía también de la felicidad de los hombres, porque si somos iguales podremos llegar juntos más lejos, tendremos más capacidad de descubrir, de aprender y de enriquecernos mutuamente, que es de lo que se trata en la convivencia, que cada uno y una aporte lo que tiene, lo que es, y que el resto se beneficie de esa aportación".

Además, María Jesús Montero ha cargado contra quienes intentan "negar los derechos de las mujeres también en el ámbito sexual", y al respecto la secretaria general del PSOE-A ha avisado de que "no lo vamos a permitir, porque (las mujeres) no tendremos nunca independencia, autonomía, si no reivindicamos la totalidad de nuestro ser, de nuestra manera de ser", que "incorpora también una sexualidad libre en la que se pueda elegir libremente cuando una quiere ser madre", ha remachado.

PREMIADAS

Además de Carmen Martínez Aguayo, han sido premiadas este año con los 'Clara Campoamor' la alcaldesa del municipio sevillano de Villanueva de San Juan, Nerea Gómez Sancho; la Asociación de Mujeres Politólogas de Granada; la Unidad de Igualdad de la Universidad de Málaga; la directora del área de Igualdad y Servicios Sociales de la Diputación de Jaén, Celestina Martínez Alarcón; el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Córdoba, y la responsable de la Estrategia de Transformación en Airbus España, Rocío Caparrós del Moral.

También, el Seminario de Estudios de la Mujer de la Universidad de Huelva; la enfermera María del Carmen Collado Jiménez; la actual secretaria general de UGT Almería, Carmen Vidal, y la directora, productora y guionista Remedios Malvárez, coautora del documental 'Pico Reja, la verdad que la tierra esconde'.

Además, la que fuera primera directora general del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Carmen Olmedo, ha recibido una mención especial en este acto con la que se ha querido reconocer "su contribución a la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género", de cuya aprobación se cumple este año su vigésimo aniversario.