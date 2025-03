Montero: Moreno "no tiene ni un argumento" para rechazar la quita de deuda y prefiere vivir "en la confrontación"

LA RINCONADA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha señalado este jueves que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "no tiene ni un solo argumento" para oponerse a la condonación de deuda que el Ejecutivo central ha ofrecido a las comunidades autónomas de régimen común, y ha trasladado su sensación de que el líder 'popular' prefiere mantenerse "en la confrontación" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez porque "vive mucho mejor" así.

Son ideas que la ministra y nueva líder de los socialistas andaluces ha trasladado en una atención a medios antes de presidir el acto de entrega de los Premios de Novela y Ensayo 'Almudena Grandes' en el Centro Cultural de la Villa de San José de La Rinconada (Sevilla), y a preguntas de los periodistas después de que Juanma Moreno se haya pronunciado este jueves sobre dicha propuesta de quita de deuda en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento.

En ese marco, y en respuesta a la nueva portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, Juanma Moreno ha retado a la ministra a que "transfiera" a la comunidad autónoma andaluza "los 19.000 millones de euros" de deuda que el Ministerio de Hacienda se ha ofrecido a asumir de la Junta de Andalucía.

La secretaria general del PSOE-A ha señalado que no ha escuchado lo que ha dicho Moreno en dicha sesión del Pleno del Parlamento, pero ha respondido en todo caso que por parte del Gobierno central "estamos intentando quedarnos con una deuda de la comunidad autónoma de 18.800 millones de euros", una cantidad que, según ha abundado Montero, el presidente de la Junta "nunca pensó que se pudiera poner encima de la mesa".

Así, la ministra de Hacienda ha señalado que "este debate" de la condonación de la deuda "primero empezó" con los gobiernos autonómicos del PP, incluido el de Andalucía, diciendo "que se había llegado a un acuerdo con Esquerra Republicana (de Cataluña) que no se iba a hacer para el resto de comunidades autónomas", cuando el texto de dicho acuerdo "dejaba bastante claro que lo que se aplicara en Cataluña se aplicaba" para el resto, ha apostillado Montero.

"Tuvimos que escuchar que era una cesión que se hacía para Cataluña y que evidentemente no se iba a hacer para el resto de comunidades", ha incidido la vicepresidenta, que en ese punto ha aseverado que el PP "mintió", y "ahora se pone de manifiesto".

Además, ha criticado que, luego, Juanma Moreno "dijo que lo que le correspondía a Andalucía" en cuanto a condonación de deuda "eran 18.000 o 17.000 millones de euros", y "ahora que ponemos encima de la mesa 18.800, casi 19.000 millones de euros", una cifra "que da mareo, que da vértigo", desde la Junta han dicho "que eran migajas", ha censurado.

"Y ahora, cuando seguimos reforzando que esa es la cantidad que estamos dispuestos a plantear para Andalucía, pues empiezan a decir que si es un fraude, que si hay dinero que lo transfiera, que todo es mentira", ha continuado relatando María Jesús Montero, que ha opinado que "lo que de aquí se deduce es que el Partido Popular no tiene ni un solo argumento para decir que 'no' a la condonación de la deuda".

DEBATE "COMPLEMENTARIO" A LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

"No tiene ninguna razón objetiva", ha enfatizado la vicepresidenta y ministra de Hacienda, que en ese punto ha querido dejar claro que "este debate y esta condonación no es sustitutoria del modelo de financiación" de las comunidades autónomas, sino que "es complementaria" al mismo.

Ha agregado que "esto es muy importante decirlo y saberlo, porque es como si una familia quiere un aumento de sueldo y está en su derecho a pedirlo, pero además de trabajar en el aumento de sueldo, que es lo que yo le pido a Andalucía, que trabaje en el modelo de financiación con el Gobierno, le dicen que le van a quitar la hipoteca del piso, y dicen que eso es un fraude, que es mentira", ha abundado.

La dirigente socialista se ha preguntado "por qué se le va a negar a Andalucía algo que es de justicia, que es que la asfixia financiera a la que nos sometió el señor (Mariano) Rajoy" cuando era jefe del Ejecutivo "y que costó el endeudamiento a esta comunidad autónoma la asuma el Gobierno de España".

"¿Dónde está lo criticable de una medida de este tipo que va a hacer que tengamos más de 83.000 millones de euros de más en la Administración General del Estado y de menos en las comunidades autónomas?", ha preguntado también María Jesús Montero antes de insistir en la idea de que Juanma Moreno "no tiene ni un solo argumento" para rechazar dicha condonación y "se contradice a sí mismo", porque "no se puede estar permanentemente intentando confrontar con el Gobierno de España para mayores recursos cuando se plantea ahora esta quita de la deuda, que va a dar mayores recursos en ahorro de intereses a la comunidad autónoma", y se opone a ella.

En ese punto, la vicepresidenta se ha preguntado si "no será que Moreno Bonilla vive mucho mejor instalado en la confrontación, en el victimismo, en el agravio permanente, aun siendo mentiroso ese agravio". "¿No será que prefiere no hacer nada, que no lleguen recursos y seguir todos los días en cada sesión de control, a cada minuto los consejeros (de la Junta) volviendo a trasladar que el Gobierno de España no tiene un trato justo con Andalucía, cuando estamos demostrando con hechos que sí?", ha cuestionado también María Jesús Montero para remachar que a eso es a lo que le lleva a "pensar" la actitud del presidente de la Junta.

SITUACIÓN DE LA SANIDAD ANDALUZA

Por otro lado, a María Jesús Montero le han preguntado por el encierro de representantes de sindicatos sanitarios que se ha realizado este jueves en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y al respecto ha recordado su condición de médica de profesión y ha subrayado que tiene "una especial sensibilidad hacia la materia sanitaria".

Dicho esto, quien también fuera consejera de Salud en etapas de gobiernos socialistas en la Junta ha aseverado que "la sanidad en Andalucía está mal", y los ciudadanos de esta comunidad "cada día perciben" que dicho sistema público "no da respuesta adecuada en términos de atención, después de que se han multiplicado por cuatro los días" en los que "el médico de cabecera tarda en atenderles".

"No puede ser" que Andalucía "sea la comunidad autónoma con mayor lista de espera, con más tiempo en lista de espera de toda España, cuando fue la comunidad que decretó por primera vez en la historia de la sanidad pública tiempos de garantía, es decir, se comprometió con los pacientes" en ese sentido, ha manifestado también María Jesús Montero.

La líder socialista ha considerado que "es absolutamente inasumible para una sociedad como la andaluza, que hizo de la sanidad el orgullo, la joya de la corona de esta tierra", estar "presenciando, por la incapacidad, la nefasta gestión de la Junta de Andalucía" bajo el Gobierno de Moreno, "que se esté deteriorando" lo que era el servicio "más preciado para todos los andaluces".

María Jesús Montero ha concluido así dando su "bienvenida" a "toda la manifestación o expresión" que trasladen los profesionales sanitarios para la mejora del sistema.