Montero pide la dimisión del alcalde de Móstoles y critica que ni Ayuso ni nadie del PP hicieran "nada" ante la denuncia

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha pedido este jueves la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y ha criticado que ni la presidenta del PP de Madrid y de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ni nadie del partido hicieran "nada" ante las acusaciones de acoso sexual y laboral de una concejala del municipio (que ya ha dimitido) contra el citado regidor.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Montero se ha pronunciado así a raíz de la información publicada este jueves por el diario 'El País' en la que se afirma el PP de Madrid "presionó" a una edil de Móstoles para que no hiciera público el acoso que aseguraba estar sufriendo por parte del regidor y que elevó al seno del partido.

Para Montero, se trata de un "desagradable" y "grave" caso en el que una concejala del PP de Móstoles denuncia una situación "de acoso" y de "humillación y vejaciones" por parte de un responsable público que "ejerce su autoridad o su poder para imponerse", haciendo "comentarios y utilizando mensajes muy inapropiados", alejados del respeto que se tiene que tener siempre y permanentemente hacia las mujeres.

Según ha añadido, "curiosamente, el PP, como ya nos tiene acostumbrados, tapa el caso, le dice a la concejala que no denuncie, y que es mejor para ella y para todos que esa denuncia no vea la luz pública", con lo cual, al final, "hay una doble victimización de esta persona, por el hecho de ser objeto de esas agresiones, y por el hecho de que tiene que tomar la decisión de dejar el acta de concejal e irse del partido porque no había nadie, ni la señora Ayuso ni el secretario general del PP de Madrid, que hicieran nada".

Según la también secretaria general del PSOE andaluz, esto "no es nuevo" en el PP y "ocurre en Andalucía y en otros lugares".

Ha manifestado que cuando en el PSOE han ocurrido situaciones de este tipo se han tomado decisiones: "Pusimos en marcha el canal de denuncia anónima en el PSOE y empezaron algunas mujeres a trasladar conductas poco adecuadas de compañeros". Ha aludido, por ejemplo, al caso de Francisco Salazar, exasesor de Moncloa, que dimitió tras denuncias de acoso por parte de mujeres.

"En el día de hoy, el señor Salazar está compareciendo en una comisión en el Senado, mientras que el PP estaba tapando, ocultando y diciéndole a la persona (la exedil) que no formulara denuncias, provocando que el caso no se conociera y, por supuesto, estando todavía esa persona en su responsabilidad", ha señalado.

Así que, como en su día hiciera el PP ante casos en el PSOE, Montero ha exigido la dimisión "de la persona implicada", esto es, el alcalde de Móstoles, y que el partido "tome cartas en el asunto, ponga en marcha un canal anónimo y, por tanto, afloren estas situaciones de la misma manera que han aflorado en el PSOE y de las que hemos dado explicaciones en tiempo y forma".